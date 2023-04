4 ministres à la rencontre des producteurs de coton et soja

Les Ministres d’État Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Romuald Wadagni des finances, Gaston Dossouhoui de l’agriculture, Shadiya Assouman du commerce, ont tenu, mardi 18 avril 2023, une séance d’échange avec les producteurs de Coton et du Soja de la région septentrionale du Bénin.

Le faible prix de vente de leurs productions comparativement à des charges élevées. Tel est le point de discorde entre producteurs et les autorités avant la rencontre du mardi 18 avril 2023. Lors de la séance conduite par le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale en présence des ministres Romuald Wadagni des finances, Gaston Dossouhoui de l’agriculture et Shadiya Assouman du commerce, les actions du gouvernement pour favoriser l’essor des filières coton, soja ou encore Cajou notamment les subventions des intrants ou encore le gasoil ont été rappelées aux producteurs. Ce sont ces efforts et cet engagement permanent du gouvernement qui ont permis à notre production de soja de passer de moins de 100000 tonnes en 2015 à plus de 400000 tonnes en 2022, selon le ministre d’Etat.

Les producteurs, par la voix de Paul Sounon, Président de l’Association ‘’Su tébo bèrè win’’ de Parakou, ont pris l’engagement de se donner à fond pour une meilleure production du coton et du soja cette année afin de faire parler positivement du Bénin dans la sous-région et dans les autres pays du monde.

