4 milliards FCFA pour 150.000 ménages vulnérables via GBESSOKÊ

Le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ”, une initiative du gouvernement béninois pour soutenir les ménages les plus vulnérables et leur offrir de véritables opportunités de relèvement économique, a été lancé le jeudi 16 octobre 2025.

Porté par le ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, le Programme de Filets de Protection Sociale Productifs “GBESSOKÊ ambitionne de soutenir 150.000 ménages, soit environ 1 million de Béninois, grâce à une combinaison de transferts monétaires et de mesures d’accompagnement vers l’autonomie économique.

La phase pilote lancée dans 12 communes réparties dans les 12 départements du Bénin touche déjà 20.621 personnes, dont 85 % de femmes.

Deux premiers versements mensuels de 208 millions FCFA chacun ont été effectués en septembre et octobre 2025.

Au total, près de 4 milliards FCFA sont mobilisés pour cette première phase, sur une période de neuf mois.

À cela s’ajoute une enveloppe additionnelle de 50.000 FCFA par bénéficiaire prévue au 6ᵉ et 9ᵉ mois pour soutenir les AGR. Soit 2,08 milliards FCFA d’aides productives supplémentaires.

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, a salué une rupture avec les politiques sociales ponctuelles. « Le social devient un outil de dignité et d’autonomisation », a-t-elle affirmé.

Le programme prévoit aussi l’appui à 10.000 ménages sinistrés par les inondations.

Le représentant résident de la Banque mondiale, partenaire du programme, a salué « l’ambition et la rigueur » des autorités béninoises, assurant du soutien continu de l’institution.

Selon des femmes bénéficiaires, les premiers versements du programme leur ont permis de faire d’importantes activités : lancement de petits commerces, achat de vivres, scolarisation des enfants. Pour beaucoup, ces aides sont « un souffle nouveau ».

