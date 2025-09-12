vendredi, 12 septembre 2025 -

1032 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Drame à Zogbodomey

4 jeunes noyés après le chavirement d’une pirogue




Ce jeudi 11 septembre 2025 à Hon, une localité de la commune de Zogbodomey, 4 personnes ont perdu la vie par noyade après le chavirement d’une pirogue sur le lac Hlan.

Des morts à Hon, localité de Massi, dans la commune de Zogbbodomey. Des passagers à bord d’une pirogue sont passés de vie à trépas dans la soirée de ce jeudi 11 septembre.
La pirogue apprend-on, transportait 6 personnes et deux motocyclettes. Grâce à la promptitude des secours, le piroguier et un autre passager ont pu être sauvés. Trois corps sans vie ont été repêchés. Les recherches se poursuivent pour retrouver le quatrième corps.
Les victimes sont de jeunes gens qui revenaient d’une opération de vente de cartes sim à Kpokissa et Ayogo. Ils seraient tous originaire de Sèhouè, localité de la commune de Toffo.
La surcharge de la pirogue et les conditions météorologiques seraient les principales causes de l’accident nautique.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un corps sans vie repêché dans un cours d’eau à Dogbo


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le corps sans vie d’un homme a été découvert le mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Un motocycliste tué par un camion sur l’axe Ste Rita-Marina


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce (…)
Lire la suite

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, (…)
Lire la suite

Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Lire la suite

Tognifodé encourage les handicapés au SNAB


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a effectué une (…)
Lire la suite

Une maison en location en feu ce jeudi à Cocotomey


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie s’est déclaré dans une maison, ce jeudi 28 août 2025, à (…)
Lire la suite

Un mort et des blessés graves à Kpessou Samari


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kpessou Samari, un village de l’arrondissement de Bétérou, dans la (…)
Lire la suite

7 membres d’une famille arrêtés pour le meurtre de leur frère


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Gourémangou, un hameau situé dans la commune de Bassila, département (…)
Lire la suite

Plus de peur que de mal après l’accident d’un bus à N’Dali


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun s’est renversé, mardi 26 août 2025, sur (…)
Lire la suite

Un réseau de vol de bétail démantelé à Zè


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le commissariat d’arrondissement de Zè, dans le département de (…)
Lire la suite

Trois individus arrêtés pour vol de moto


21 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont interpellé, mardi 19 août (…)
Lire la suite

Deux amis interpellés pour vols croisés


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé ce mardi 19 août 2025, deux amis (…)
Lire la suite

Un individu arrêté pour vol à main armée à Toffo


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de Police de Houègbo, dans la commune de (…)
Lire la suite

9 rescapés et 45 morts à (Thio) Glazoué


17 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un bus de transport en commun a chuté au petit matin de ce dimanche 17 (…)
Lire la suite

La Police interpelle un faux magistrat à Parakou


16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Longtemps recherché suite à des plaintes successives d’honnêtes (…)
Lire la suite

Un présumé voleur accuse les ‘’mauvais esprits’’


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Arrêté après s’être introduit de nuit dans un immeuble, un jeune homme (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires