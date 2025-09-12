4 jeunes noyés après le chavirement d’une pirogue

Ce jeudi 11 septembre 2025 à Hon, une localité de la commune de Zogbodomey, 4 personnes ont perdu la vie par noyade après le chavirement d’une pirogue sur le lac Hlan.

Des morts à Hon, localité de Massi, dans la commune de Zogbbodomey. Des passagers à bord d’une pirogue sont passés de vie à trépas dans la soirée de ce jeudi 11 septembre.

La pirogue apprend-on, transportait 6 personnes et deux motocyclettes. Grâce à la promptitude des secours, le piroguier et un autre passager ont pu être sauvés. Trois corps sans vie ont été repêchés. Les recherches se poursuivent pour retrouver le quatrième corps.

Les victimes sont de jeunes gens qui revenaient d’une opération de vente de cartes sim à Kpokissa et Ayogo. Ils seraient tous originaire de Sèhouè, localité de la commune de Toffo.

La surcharge de la pirogue et les conditions météorologiques seraient les principales causes de l’accident nautique.

F. A. A.

12 septembre 2025 par ,