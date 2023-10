4 innovateurs reçoivent le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé

La Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques (IFPMA) et Speak Up Africa ont dévoilé les lauréats de la deuxième édition du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé. L’annonce a été faite le 5 octobre 2023, lors du Forum Galien Afrique, qui célèbre la créativité et l’excellence dans le domaine de la science en Afrique.

Mme Teniola Aderonke Adedeji (Nigeria) et le Dr. Ochora Moses (Ouganda) sont les premiers lauréats du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé, deuxième édition. Les lauréats Mme Izath Nura (Ouganda) et M. Abdullahi Muhammad Habibu (Nigeria) ont remporté les deuxièmes places. Le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé soutient les jeunes entrepreneurs en leur offrant des opportunités financières et en nature dont ils ont besoin pour faire progresser leurs innovations afin d’améliorer les résultats en matière de santé dans leurs communautés. Cette année, le Prix s’est concentré sur les innovations visant à atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) en Afrique. De nombreux gouvernements africains ont manifesté leur volonté d’atteindre cette couverture d’ici à 2030, mais les progrès doivent être accélérés. Le Prix s’est axé sur les innovations qui peuvent contribuer à étendre la couverture des populations, des services et à assurer la protection financière des patients.

La deuxième édition du Prix offre aux lauréats un financement d’un montant total de 90 000 USD, un programme de mentorat de trois mois par d’éminents chefs d’entreprise et des conseils d’experts sur la manière de favoriser et de protéger leur innovation par le biais des droits de propriété intellectuelle. A cela s’ajoutent une formation aux médias et opportunités de presse et d’événements pour présenter leurs innovations à un public mondial. Ainsi que l’accès à un réseau de partenaires travaillant dans les domaines de la santé, de la technologie et des médias.

« Le fait d’avoir remporté le premier Prix confirme la mission de Pharmarun, qui est de fournir un accès rapide et facile aux médicaments. Nous nous engageons à garantir l’accès aux médicaments en encourageant davantage de collaborations entre les pharmacies afin d’assurer une couverture sanitaire universelle, en commençant par les médicaments et les soins pharmaceutiques », a déclaré la première lauréate du Prix, Teniola Aderonke Adedeji, PDG de Pharmarun (Nigeria). Pharmarun est une plateforme à la demande qui offre une solution pratique aux médicaments essentiels.

« L’équipe de Photo-Kabada est très touchée par ce Prix . C’est l’occasion pour nous de nous rapprocher de notre rêve de sortir du laboratoire pour entrer dans l’espace clinique où se trouvent les nourrissons malades », a affirmé Dr. Moses Ochora, premier lauréat du Prix et co-fondateur et PDG de Photo-Kabada (Ouganda). Le Prix, poursuit-il, est également un témoignage du fait que les solutions locales font partie des moteurs de la couverture sanitaire universelle sur notre continent. Photo-Kabada est un appareil de photothérapie hybride surveillé à distance, créé comme solution pour réduire le fardeau, la morbidité et la mortalité associés à l’ictère néonatal, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Yacine Djibo, Directrice exécutive et fondatrice de Speak Up Africa a souligné l’importance du thème de cette année. A l’en croire, atteindre l’objectif de la couverture sanitaire universelle pour tous et toutes d’ici 2030 nécessite des investissements substantiels du secteur public et une action accélérée de la part des gouvernements et des partenaires. Il faut, indique-t-il, s’appuyer sur des preuves solides tout en réorientant les systèmes de santé vers une approche de soins de santé primaires, afin de faire progresser l’équité à la fois dans la fourniture de services de santé essentiels et dans la protection financière.

Les partenaires du Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé n’ont pas manqué de féliciter les lauréats. « Nous voulions garantir l’égalité des genres dans les Prix de cette année, et je suis ravi que deux femmes et deux hommes soient récompensées. L’IFPMA continue de s’engager à accélérer l’innovation dans le cadre de la couverture universelle des soins de santé, et les lauréats d’aujourd’hui apporteront sans aucun doute une énorme contribution à cet objectif », a déclaré Thomas Cueni, Directeur général de l’IFPMA, l’association internationale représentant l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche.

Pour Dr Ibrahima Socé Fall, Directeur du programme des maladies tropicales négligées à l’Organisation mondiale de la Santé et membre du jury de la deuxième édition, la réalisation de la couverture sanitaire universelle d’ici 2030 est cruciale pour tenir la promesse du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et concrétiser le droit humain fondamental à la santé. « Je suis très reconnaissant et je soutiens ce programme qui contribue de manière significative à la réalisation de nos objectifs communs grâce à un soutien tangible et intangible aux jeunes entrepreneurs africains », a-t-il ajouté.

A propos du Prix

Le Prix des Jeunes Innovateurs Africains pour la Santé est un programme lancé par Speak Up Africa et la Fédération internationale de l’industrie du médicament l’IFPMA, l’association internationale représentant l’industrie pharmaceutique fondée sur la recherche en 2021. Depuis son lancement, il s’est attaché à soutenir les jeunes entrepreneurs de la santé à travers l’Afrique avec les outils dont ils ont besoin pour faire avancer des solutions de santé prometteuses pour l’amélioration de leurs communautés.

Le programme des Prix est soutenu par Amref Health Africa, le Forum Galien Afrique, IntraHealth International, Geneva Health Forum, Women in Global Health, Adams & Adams, Global Health Technologies Coalition, et l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Les partenaires médiatiques sont Africa.com, ScienceActu, ANA, Maddyness, et REMAPSEN.

À propos de l’IFPMA

L’IFPMA représente plus de 90 entreprises et associations pharmaceutiques innovantes dans le monde entier. Les quelque trois millions d’employés de notre industrie découvrent, développent et fournissent des médicaments et des vaccins qui font progresser la santé mondiale. Basée à Genève, l’IFPMA entretient des relations officielles avec les Nations unies et apporte l’expertise de l’industrie pour aider la communauté mondiale de la santé à améliorer la vie des gens partout dans le monde.

À propos de Speak Up Africa

Speak Up Africa est une organisation basée en Afrique, dirigée par des africaines et des africains, qui a, à cœur de construire une Afrique où la croissance et le développement durable sont conduits par les citoyens africains eux-mêmes. Elle rassemble, impulse et défend. En mettant l’accent sur la communication stratégique, les politiques et le plaidoyer, Speak Up Africa s’engage à soutenir les dirigeants et les citoyennes et citoyens africains à participer activement à l’identification et à l’élaboration de solutions pour relever les grands défis de notre continent comme le paludisme, les maladies tropicales négligées, la vaccination, l’assainissement, l’égalité des genres et la recherche et le développement en matière de santé mondiale.

