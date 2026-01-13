4 individus arrêtés pour vol et recel de câbles électriques

La police a démantelé un réseau spécialisé dans le vol et le recel de câbles électriques au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). L’opération a été menée le lundi 12 janvier 2026 par le Commissariat spécial de la zone.

Un réseau impliqué dans le vol et la revente de câbles électriques a été démantelé dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

Tout est parti d’un contrôle effectué dans la matinée du lundi 12 janvier 2026 dans l’un des entrepôts du site industriel.

Le comportement d’un employé du site industriel a attiré l’attention de la sécurité privée. Lors de la fouille, deux rouleaux de câbles électriques en cuivre d’une longueur estimée à environ soixante-dix mètres ; une lame de scie ont été découverts dans son sac à dos.

Face à la situation, l’individu a tenté de quitter les lieux. Il a été intercepté peu après par les agents présents.

Le suspect a reconnu son implication. Il a décrit un procédé reposant sur le vandalisme des installations électriques à l’intérieur des entrepôts.

Les informations recueillies ont permis aux forces de l’ordre d’élargir leurs investigations. D’autres personnes soupçonnées d’appartenir au même réseau ont été interpellées dans les localités de Tangbo Djèvié et de Godomey.

Au total, 4 individus ont été arrêtés, dont deux présumés receleurs.

Les personnes mises en cause seront présentées au Procureur de la République.

M. M.

13 janvier 2026 par ,