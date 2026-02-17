4 femmes sur 77 maires au Bénin

Le Bénin a enregistré ces dernières années des avancées notables en matière de représentation politique des femmes, notamment au Parlement. Au niveau communal, la réalité demeure préoccupante.

À l’issue des élections communales de janvier 2026, l’installation des conseils communaux a débuté sous l’autorité des préfets. Il est constaté que les femmes restent très peu présentes à la tête des communes. Sur les 77 communes que compte le pays, seules quatre femmes ont été élues maires. Il s’agit de Marguerite Agbanzé à Toffo, Saï Patricia Ponna à Toucountouna, Alazi Osséni Saka Zinatou à Kandi et Adégnika Angélique Titiloya à Kétou.

Ce nombre contraste fortement avec les progrès observés au Parlement. 29 femmes ont siégé à la 9e législature. La 10e législature en compte 28. Cette avancée découle des réformes opérées à travers la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 (notamment son article 26) et la modification du code électoral (article 144), instaurant des mécanismes favorables à une meilleure représentativité féminine. Grâce à ces dispositions, le taux de femmes députées s’améliore traduisant une volonté politique affirmée en faveur de l’inclusion.

Si les réformes ont produit des effets, leur impact demeure limité au niveau local. L’absence de mécanismes contraignants pour le positionnement des femmes sur les listes électorales communales semble constituer un frein majeur. Les femmes sont reléguées à des positions peu favorables, réduisant leurs chances d’accéder aux fonctions de maire ou d’adjointe.

L’expérience parlementaire démontre qu’une réforme bien pensée peut produire des résultats concrets. La question qui se pose désormais est celle de l’extension de cette disposition au niveau communal.

