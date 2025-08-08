4 dealers arrêtés, chanvre indien, motos et panneaux solaires saisis

Quatre individus ont été arrêtés à Adjarra-Adovié, dans l’arrondissement de Pahou. Ils ont été surpris en flagrant délit de consommation de chanvre indien. Des produits psychotropes et plusieurs autres objets ont été saisis.

La Police a effectué une opération dans une maison à Adjarra-Adovié, un village de l’arrondissement de Pahou. Derrière la maison, une paillote transformée en ghetto servait de lieu de consommation.

Quatre hommes y ont été surpris en flagrant délit.

Une perquisition a permis de saisir cinq plaquettes de chanvre, dissimulées dans un champ de maïs. Un plateau contenant des boulettes prêtes à la vente a également été retrouvé. De petites doses emballées dans des sachets étaient accompagnées de monnaie pour les transactions. En tout, 11 275 FCFA en pièces et 21 500 FCFA en billets ont été saisis.

Dans les chambres et cours du domicile, les agents ont découvert une motocyclette Waves S d’origine douteuse, plusieurs panneaux solaires, une moto-pompe, cinq pompes de forage, deux petites bouteilles de gaz, ainsi que divers objets suspects.

Les mis en cause ont été placés en garde-à-vue, selon une publication de la Direction générale de la Police de ce 07 août 2025.

Les suspects seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre des faits qui leur sont reprochés, précise la même source.

M. M.

