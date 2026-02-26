jeudi, 26 février 2026 -

Justice

4 agents du CNHU devant le Procureur ce jeudi pour rançonnement




4 agents du service d’imagerie médicale du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU-HKM), ont été présentés ce jeudi 26 février 2026,au procureur près le Tribunal de première instance de Cotonou.

Les 4 agents du CNHU de Cotonou sont poursuivis pour des faits présumés de rançonnement d’usagers.

L’affaire fait suite à une dénonciation enregistrée via la ligne verte du ministère de la Santé.

Un usager, reçu le 28 janvier 2026, pour des examens médicaux en vue d’une intervention chirurgicale concernant son enfant, aurait versé 30.000 FCFA à un agent sans recevoir de reçu, alors que le tarif officiel était de 18.000 FCFA.

Soupçonnant une manœuvre frauduleuse, l’usager signale l’agent via la ligne verte et accepte de collaborer à une opération de vérification.

Une intervention discrète est alors organisée lors d’un second rendez-vous.

Les agents mis en cause, incapables de justifier les sommes perçues, sont interpellés puis placés en garde à vue à l’issue de leur audition au commissariat du 12ᵉ arrondissement le mercredi 24 février 2026.

L’un des agents a été maintenu en garde à vue avant son déferrement, aux côtés de trois collègues.

Les investigations se poursuivent pour déterminer s’il s’agit d’initiatives individuelles ou d’un système plus structuré au sein du service.

Pour l’heure, la direction du CNHU-HKM n’a pas communiqué officiellement sur d’éventuelles sanctions administratives.

Le Ministère de la Santé, de son côté, réaffirme sa détermination à lutter contre les pratiques qui portent atteinte à l’éthique hospitalière et invite les usagers à signaler tout abus via le 01 91 44 44 44.

La direction de l’hôpital n’a pas encore communiqué sur les faits reprochés aux agents ni sur d’éventuelles mesures disciplinaires.

M. M.

26 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




