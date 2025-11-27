jeudi, 27 novembre 2025 -

Session budgétaire à l’Assemblée nationale

4,86 milliards FCFA pour la Cour des comptes en 2026




La présidente de la Cour des comptes, Ismath Bio Tchané, a exposé à la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les grandes lignes du projet de budget de son institution.

La Cour des comptes fonctionnera en 2026 avec une dotation de 4 860 001 640 FCFA. Cette dotation est en baisse de 7 % par rapport à celle de 2025. La baisse est justifiée par l’abattement des charges du personnel.

Actions en 2026

Les ressources de Cour des comptes permettront à l’institution de mener plusieurs actions en 2026.
  renforcement du contrôle de gestion des finances publiques à travers les enquêtes, les vérifications, les contrôles et les audits ;
  formation continue des magistrats et du personnel administratif, à la vulgarisation des manuels, canevas et outils spécifiques de contrôle conformes aux normes nationales, internationales, et aux bonnes pratiques en matière d’audit et de contrôle ;
  élaboration et la mise en place d’un dispositif de veille sur les normes, méthodes et outils de travail ;
  suivi de la mise en œuvre des recommandations,
  apurement des comptes ;
  élaboration du rapport annuel de capitalisation de bonnes pratiques de gestion des finances publiques pour consolider les acquis et enrichir la culture de la bonne gouvernance ;
  motivation et au bien-être du personnel à travers l’amélioration de leurs conditions de travail.

27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




