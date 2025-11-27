4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême

Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un projet de budget de 4 318 507 581 FCFA devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Pour son fonctionnement en 2026, la Cour suprême évalue son budget à 4 318 507 581 F FCFA soit une hausse de 0,4 % par rapport à celui de l’année dernière (4 301 729 023 FCFA en 2025). La Cour suprême est dans la mise en œuvre de son Plan stratégique de développement à l’horizon 2029.

Des actions prévues en 2026

La Cour suprême compte mener plusieurs actions en 2026 ;

– renforcement de la gestion inclusive de l’offre de service de la Cour suprême

– modernisation du fonctionnement de la Cour suprême ;

– renforcement de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures et actes devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême

– renforcement du partenariat, de la visibilité et de la communication avec les usagers.

– diversification de la coopération internationale ;

– renforcement des capacités des membres de la Cour suprême, des juridictions du fond et des ordres professionnels de justice,

– élaboration des cadres organiques, du plan de formation et des fiches de poste pour le triennal 2026-2028.

Ces actions permettront à l’institution de mieux contribuer à l’enracinement de l’Etat de droit, et à la consolidation de la démocratie.

