4,31 milliards FCFA pour la Cour suprême

Le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou a défendu un projet de budget de 4 318 507 581 FCFA devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.
Pour son fonctionnement en 2026, la Cour suprême évalue son budget à 4 318 507 581 F FCFA soit une hausse de 0,4 % par rapport à celui de l’année dernière (4 301 729 023 FCFA en 2025). La Cour suprême est dans la mise en œuvre de son Plan stratégique de développement à l’horizon 2029.
Des actions prévues en 2026
La Cour suprême compte mener plusieurs actions en 2026 ;
– renforcement de la gestion inclusive de l’offre de service de la Cour suprême
– modernisation du fonctionnement de la Cour suprême ;
– renforcement de la dématérialisation et de la digitalisation des procédures et actes devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
– renforcement du partenariat, de la visibilité et de la communication avec les usagers.
– diversification de la coopération internationale ;
– renforcement des capacités des membres de la Cour suprême, des juridictions du fond et des ordres professionnels de justice,
– élaboration des cadres organiques, du plan de formation et des fiches de poste pour le triennal 2026-2028.
Ces actions permettront à l'institution de mieux contribuer à l'enracinement de l'Etat de droit, et à la consolidation de la démocratie.