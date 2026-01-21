4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi 20 janvier 2026 à Abidjan, le bilan de ses activités pour l’année 2025. La rencontre s’est tenue au siège de l’institution, en présence des médias nationaux et internationaux, des acteurs du Marché Financier Régional ainsi que de plusieurs partenaires institutionnels.

Placée sous le thème « De la consolidation des performances à la conquête du futur », la conférence de presse a permis au Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, de revenir sur les résultats enregistrés au cours de l’année écoulée et de dévoiler la vision stratégique de l’institution à l’horizon 2030.

Dans son intervention, le Directeur Général a rappelé que l’année 2025 s’est déroulée dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par la fragmentation économique, la persistance des risques géopolitiques et le retour de la guerre économique. À cela s’est ajoutée une croissance mondiale modérée, estimée à 3,2 %.

Malgré ces contraintes, le Marché Financier Régional a démontré sa résilience et son utilité économique. Il a joué pleinement son rôle dans la mobilisation de l’épargne locale et le financement des économies de l’UEMOA, confirmant ainsi son importance stratégique pour la sous-région.

L’un des faits marquants de l’année 2025 reste le niveau exceptionnel de ressources mobilisées sur le marché. Au total, 4 204,7 milliards FCFA ont été levés, un record historique depuis la création du Marché Financier Régional.

Cette performance a été largement soutenue par les émissions obligataires souveraines, traduisant la confiance des États dans le marché régional et l’intérêt soutenu des investisseurs pour les titres publics.

Des indicateurs boursiers en forte progression

Le marché secondaire a également affiché des performances remarquables. L’indice BRVM Composite a progressé de 25,26 %, franchissant un nouveau seuil historique à 345,75 points. Sur une période de cinq ans, la progression cumulée avoisine désormais les 100 %, illustrant la montée en puissance et la maturité croissante du marché.

La capitalisation boursière totale s’est établie à 24 781,3 milliards FCFA, soit 18,37 % du PIB de l’UEMOA. Ces résultats confirment le positionnement de la BRVM comme cinquième bourse africaine et deuxième place africaine pour la cotation des social bonds.

Des avancées structurantes pour renforcer le marché

L’année 2025 a également été marquée par plusieurs réformes et actions structurantes. La BRVM a procédé à la création de nouveaux indices sectoriels afin d’améliorer la lisibilité du marché et de répondre aux besoins des investisseurs.

Elle a également poursuivi le développement de produits innovants, notamment les obligations thématiques, tout en renforçant la promotion de la finance durable. L’introduction en bourse d’une grande banque régionale, considérée comme l’une des plus importantes IPO de l’histoire du marché, a constitué un autre temps fort de l’année. Parallèlement, d’importants efforts ont été consentis pour renforcer la sécurité, la résilience technologique et le plan de continuité des activités.

Au-delà du bilan, la BRVM se projette résolument vers l’avenir. La vision BRVM Horizon 2030 repose sur plusieurs axes stratégiques, parmi lesquels la transformation technologique à travers l’intelligence artificielle, le big data et la blockchain.

Cette vision inclut également le développement de nouveaux produits financiers tels que les ETF et les produits dérivés, le renforcement de la finance durable et inclusive, ainsi que l’approfondissement du marché afin de le rendre plus liquide, plus profond et plus attractif. La promotion de l’éducation boursière dans l’ensemble de l’espace UEMOA figure également parmi les priorités.

En conclusion, le Directeur Général a réaffirmé l’engagement de la BRVM à accompagner les États, les entreprises et les investisseurs dans la transformation économique de la sous-région.

M. M.

