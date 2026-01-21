mercredi, 21 janvier 2026 -

746 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Marché financier de l’UEMOA

4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM




La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi 20 janvier 2026 à Abidjan, le bilan de ses activités pour l’année 2025. La rencontre s’est tenue au siège de l’institution, en présence des médias nationaux et internationaux, des acteurs du Marché Financier Régional ainsi que de plusieurs partenaires institutionnels.

Placée sous le thème « De la consolidation des performances à la conquête du futur », la conférence de presse a permis au Directeur Général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve, de revenir sur les résultats enregistrés au cours de l’année écoulée et de dévoiler la vision stratégique de l’institution à l’horizon 2030.

Dans son intervention, le Directeur Général a rappelé que l’année 2025 s’est déroulée dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par la fragmentation économique, la persistance des risques géopolitiques et le retour de la guerre économique. À cela s’est ajoutée une croissance mondiale modérée, estimée à 3,2 %.

Malgré ces contraintes, le Marché Financier Régional a démontré sa résilience et son utilité économique. Il a joué pleinement son rôle dans la mobilisation de l’épargne locale et le financement des économies de l’UEMOA, confirmant ainsi son importance stratégique pour la sous-région.

L’un des faits marquants de l’année 2025 reste le niveau exceptionnel de ressources mobilisées sur le marché. Au total, 4 204,7 milliards FCFA ont été levés, un record historique depuis la création du Marché Financier Régional.
Cette performance a été largement soutenue par les émissions obligataires souveraines, traduisant la confiance des États dans le marché régional et l’intérêt soutenu des investisseurs pour les titres publics.

Des indicateurs boursiers en forte progression

Le marché secondaire a également affiché des performances remarquables. L’indice BRVM Composite a progressé de 25,26 %, franchissant un nouveau seuil historique à 345,75 points. Sur une période de cinq ans, la progression cumulée avoisine désormais les 100 %, illustrant la montée en puissance et la maturité croissante du marché.

La capitalisation boursière totale s’est établie à 24 781,3 milliards FCFA, soit 18,37 % du PIB de l’UEMOA. Ces résultats confirment le positionnement de la BRVM comme cinquième bourse africaine et deuxième place africaine pour la cotation des social bonds.

Des avancées structurantes pour renforcer le marché

L’année 2025 a également été marquée par plusieurs réformes et actions structurantes. La BRVM a procédé à la création de nouveaux indices sectoriels afin d’améliorer la lisibilité du marché et de répondre aux besoins des investisseurs.
Elle a également poursuivi le développement de produits innovants, notamment les obligations thématiques, tout en renforçant la promotion de la finance durable. L’introduction en bourse d’une grande banque régionale, considérée comme l’une des plus importantes IPO de l’histoire du marché, a constitué un autre temps fort de l’année. Parallèlement, d’importants efforts ont été consentis pour renforcer la sécurité, la résilience technologique et le plan de continuité des activités.

Au-delà du bilan, la BRVM se projette résolument vers l’avenir. La vision BRVM Horizon 2030 repose sur plusieurs axes stratégiques, parmi lesquels la transformation technologique à travers l’intelligence artificielle, le big data et la blockchain.

Cette vision inclut également le développement de nouveaux produits financiers tels que les ETF et les produits dérivés, le renforcement de la finance durable et inclusive, ainsi que l’approfondissement du marché afin de le rendre plus liquide, plus profond et plus attractif. La promotion de l’éducation boursière dans l’ensemble de l’espace UEMOA figure également parmi les priorités.

En conclusion, le Directeur Général a réaffirmé l’engagement de la BRVM à accompagner les États, les entreprises et les investisseurs dans la transformation économique de la sous-région.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
Lire la suite

Les usagers du marché de PK3 reçoivent les clés des boutiques


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), a procédé vendredi (…)
Lire la suite

Le marché moderne de Cococodji prêt à accueillir les usagers


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le marché moderne de Cococodji, dans la commune d’Abomey-Calavi sera (…)
Lire la suite

La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
Lire la suite

AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours (…)


14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc (…)
Lire la suite

Les prix à la consommation en hausse en décembre


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Bénin a clôturé (…)
Lire la suite

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)
Lire la suite

Le Bénin séduit les investisseurs régionaux


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a levé 60 milliards de FCFA sur le marché financier régional (…)
Lire la suite

La société Perfect Office Sarl condamnée à 15,6 millions FCFA


7 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société Perfect Office (…)
Lire la suite

URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)
Lire la suite

18 entrepôts modernes pour éviter les pertes liées aux récoltes


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dix-huit (18) entrepôts modernes de stockage de produits agricoles (…)
Lire la suite

La BRVM clôture l’année 2025 avec une progression remarquable de 25,26 %


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Malgré un contexte économique mondial toujours incertain et des défis (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des (…)
Lire la suite

Lancement de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a procédé, mardi 23 (…)
Lire la suite

BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite

PDI-CVA : Pour une agriculture durable et compétitive au Bénin !


22 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au cœur du développement économique et social du Bénin, le Projet de (…)
Lire la suite

Hans Consulting Group condamné à payer 1,78 million FCFA


22 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, jeudi 18 décembre 2025, (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires