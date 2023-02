3PRS SA poursuit son développement en Afrique centrale

Après le Congo Brazzaville et la Guinée Conakry, 3P Renewables Switzerland SA (3PRS SA) qui accompagne les Maîtres d’Ouvrage dans l’objectif n° 06 ODD 2030, poursuit le développement de Partenariat Public Privé en Afrique Centrale pour le Secteur de l’eau potable, en Centrafrique : Système d’Alimentation en Eau Potable de « BANGUI II » et au Cameroun : Réhabilitation & Extension des infrastructures de production d’eau potable de Douala et de Yaoundé.

Bangui : 3PRS SA a signé avec le Ministère du Développement de l’Energie et des Ressources Hydrauliques de la République Centrafricaine, une Convention de Collaboration PPP pour le renforcement et la modernisation des infrastructures de production de l’eau potable de la ville de Bangui à partir de la Rivière Oubangui.

Suite à la manifestation spontanée d’intérêt de 3PRS SA du 22 novembre 2021 en vue d’accompagner le Ministère dans l’objectif n° 06 ODD 2030, SEM le Ministre, Bertrand Arthur PIRI, par courrier n° 070/2021/MDREH/DIRCAB/CMRH du 20 décembre 2021, confirmait son vif intérêt, pour poursuivre les échanges concernant la Conception Construction d’un Système d’Alimentation en Eau Potable par une nouvelle unité de traitement d’eau potable selon le Concept déposé UCC AQUABLOC®lmf.

Cette convention, signée le 13 avril 2022, correspond à la réalisation des Etudes APD pour la définition technique des infrastructures nécessaires au renforcement de la capacité de production d’eau potable de la Ville de Bangui, dans l’objectif de la mise en place du Contrat de Concession et du Contrat d’achat d’eau au m3 en sortie de production (CAE). SODECA SA conservant la gestion technique et commerciale des Abonnés, ainsi que la maintenance et l’entretien des réseaux de distribution.

Le démarrage de la mission de 3PRS SA est prévu au 1er trimestre 2023, dans le but d’une présentation de projet d’ici à fin juin 2023, en attente de la nomination du Comité de projet, regroupant les membres du Ministère du Développement de l’Energie et des Ressources Hydrauliques et ceux de la SODECA SA, Comité qui transmettra les termes de référence nécessaire au démarrage de la phase 2.

Pour rappel, la SODECA SA dispose actuellement d’une capacité de production d’eau potable que de 1’500 m3/heure. Le déficit actuel de la Ville de Bangui est de plus de 45’000 m3/jour. La capacité minimum de l’installation projetée par 3PRS SA de type UCC AQUABLOC®lmf est prévue pour 50’000 m3/jour (2’500 m3/h), pour permettre de garantir les besoins à l’horizon 2030 de plus de 2 Millions d’habitants. L’installation sera extensible par ligne de traitement minimum de 500/750 m3/h. Sous réserve de disposer de la surface de parcelle nécessaire, la nouvelle station de production d’eau potable sera de type hybride, associant PV Modules solaires et groupe thermique.

La signature de cette convention avec SEM le Ministre, Bertrand Arthur PIRI, est une reconnaissance forte de l’expérience de 3PRS SA, ainsi que celle de son Partenaire technique le Bureau d’études PEP Engineering, qui a une pleine connaissance des installations de production et de distribution d’eau potable de la Ville de Bangui. Il aura notamment en charge dans le cadre de ce projet, l’étude des réseaux de transfert aux différents points de stockage de la ville de Bangui.

Patrick de Pachetere, CEO de 3PRS SA, s’est entretenu récemment avec le Ministre, Bertrand Arthur PIRI, qui confirmait sa priorité pour 2023 celui de : « L’accès à l’eau potable pour tous ! »

Douala : 3PRS SA et son Partenaire technique des stations compactes UCC AQUABLOC®lmf ont signé avec la CAMWATER SA, un accord de confidentialité (NDA) pour le Renforcement des infrastructures de production et de distribution d’eau potable par la réhabilitation et l’optimisation des installations existantes ainsi que l’extension des capacités, par la construction de nouvelles installations.

Suite à la manifestation spontanée d’intérêt de 3PRS SA du 10 octobre 2022 en vue d’accompagner le Ministère de l’Eau et de l’Energie dans l’objectif n° 06 ODD 2030, SEM le Ministre, Gaston Eloundou Essomba, par courrier n° 5256/22/MINE/SG/DMRE/SDAEP/SAEPMU/IE/am du 17 novembre 2021, confirmait son vif intérêt, pour poursuivre les échanges concernant l’amélioration de systèmes d’alimentation en eau potable, notamment de la Ville de Douala, à travers le Programme Prioritaire Quinquennal d’Investissement (PPQI 2023-2027) que s’est fixé CAMWATER SA pour la réhabilitation et la construction de nouvelles unités de traitement d’eau potable selon le concept UCC AQUABLOC®lmf.

A l’issue des différentes réunions qui se sont déroulées entre 3PRS SA et le Ministère de l’Eau et de l’Energie en novembre et décembre 2022, SEM le Ministre, Gaston Eloundou Essomba a instruit le Directeur Général de la CAMWATER SA des dispositions de 3PRS SA et de son Partenaire.

La signature de l’accord « NDA » entre 3PRS SA, son Partenaire technique et la CAMWATER SA est intervenue en date du 9 décembre 2022. Le démarrage de la mission de 3PRS SA est prévue d’ici mars 2023, en attente de la nomination des Membres du Comité de projets par M. Blaise Moussa, Directeur Général de la CAMWATER SA, Comité qui transmettra les termes de référence pour le démarrage des études APD au fur et à mesure de la sélection des projets prioritaires, nécessaires à la concrétisation de contrats PPP & EPC selon les cas, et dont le Département Etudes & Planification est en cours de préparation.

Pour rappel, CAMWATER SA exploite 116 stations de production d’eau potable à travers le pays, 3PRS SA va s’atteler à une mission importante mobilisant ses Experts process, hydraulique, électricité et automatisme, en vue de l’amélioration du fonctionnement et de la capacité de production des installations, pour lesquels font également partie du PPQI 2023-2027, les volets 1- l’optimisation des consommations en énergie de l’ensemble des installations et 2- la mise en place des systèmes de télégestion pour les unités de traitement de Yaoundé et de Douala, sujets pour lesquels une revue des termes de référence a déjà fait l’objet d’une demande de clarifications par 3PRS SA auprès des Services de CAMWA

20 février 2023 par