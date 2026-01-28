39 mairies pour l’UP-R contre 38 pour le BR

Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R), majoritaire au terme des élections communales du 11 janvier 2026, aura le contrôle de 39 Conseils communaux sur les 77 que compte le Bénin, selon les résultats proclamés par le Commission électorale nationale autonome (CENA), ce mardi 27 janvier 2026.

Les résultats des élections communales du 11 janvier 2026, sont désormais disponibles. La Commission électorale nationale autonome a situé les candidats et toute la population béninoise dans la soirée de ce mardi 27 janvier 2026. Ces résultats accordent la majorité au parti Union progressiste le renouveau qui obtient sur le plan national, 1 328 475 voix, contre 1 206 390 voix pour le Bloc républicain (BR). Ces deux formations politiques de la mouvance présidentielle, conformément aux dispositions de l’article 180 du Code électoral se partagent les conseils communaux des 77 communes du Bénin.

L’UP-R selon la CENA, a remporté la majorité dans 39 communes dont il pourra diriger les conseils communaux, contre 38 pour le Bloc républicain.

Les deux autres formations politiques ayant participé à cette élection à savoir, le MOELE BENIN et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), n’ont pu atteindre le seuil légal de 10% au plan national, et donc disqualifiés pour être éligibles à l’attribution des sièges.

F. A. A.

28 janvier 2026 par