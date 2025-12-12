39 jeunes athlètes pour porter haut le Bénin en Angola

Le Bénin va participer aux côtés de 53 autres Nations africaines, aux 4e Jeux africains de la jeunesse, prévus pour se dérouler en Angola, du 10 au 20 décembre 2025.

Le Bénin sera présent aux 4e Jeux africains de la jeunesse, événement multisports continental majeur. Les 39 athlètes qui vont représenter le pays dans les différentes disciplines auront la lourde responsabilité de porter haut les couleurs nationales et de montrer le talent des jeunes béninois sur la scène africaine.

A cet effet, le Comité national olympique et les fédérations sportives béninoises accompagnent ces jeunes dans leur préparation, afin de leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes et viser de belles performances. Au-delà des médailles à remporter, l’objectif est de valoriser le sport béninois et encourager la jeunesse à s’impliquer davantage dans les activités sportives.

Les 4e Jeux africains de la jeunesse vont regrouper des jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans de 54 pays africains, dans environ 33 disciplines sportives. L’objectif de ces jeux est de promouvoir le sport, découvrir et développer des talents pour des compétitions comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (pour lesquels ils serviront de qualifications), et favoriser l’intégration et les échanges culturels entre les pays africains.

F. A. A.

