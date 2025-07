38 postes ouverts au CHUD Ouémé

Le Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) de l’Ouémé a lancé un appel à candidatures pour le recrutement de trente-huit (38) agents dans divers corps de métiers.

L’appel à candidatures a été lancé pour le recrutement de trente-huit (38) agents au profit du Centre Hospitalier Universitaire Départemental (CHUD) de l’Ouémé. Il s’agit de : inspecteurs d’action sanitaire spécialisés (anesthésie-réanimation, kinésithérapie, imagerie médicale, soins infirmiers) ; techniciens des travaux publics ; auxiliaires de pharmacie ; agents d’entretien ; jardinier, et contrôleurs des services financiers.

Au total, trente-huit (38) postes sont à pourvoir dont trois réservés aux personnes en situation de handicap physique.

Le dépôt des dossiers se fera du 24 juillet au 6 août 2025 au secrétariat administratif du CHUD Ouémé.

La sélection se déroulera en trois étapes : étude de dossiers, test écrit, puis entretien oral.

Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à fournir des dossiers comportant les pièces suivantes :

une lettre de motivation adressée au Médecin Directeur Général du CHUD Ouémé ; un curriculum vitae (CV) actualisé, daté et signé précisant les expériences acquises ; un extrait d’acte de naissance sécurisé ou toutes autres pièces en tenant lieu ; une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois à la date de dépôt du dossier ; une copie du diplôme exigé et/ou l’authenticité et l’équivalence du diplôme obtenu à l’étranger ; un certificat de visite et de contre visite datant de moins de trois (03) mois et délivré par un médecin agréé ; les copies des certificats de travail et/ou copies des attestations de stages professionnels justifiant les expériences professionnelles.

NB : les diplômes obtenus à l’étranger dans une université publique, ayant fait objet d’une authentification, sont acceptés pour constituer des dossiers de candidatures, sous les réserves suivantes :

L’admission du candidat au recrutement ou à toutes autres épreuves de sélection sur la base de l’acceptation provisoire de son diplôme obtenu à l’étranger ne lui confère aucun droit acquis, si l’équivalence est refusée ou n’est pas conforme au niveau académique requis, au ternie de l’instruction de son dossier et de la délibération de la Commission Nationale d’Etude des Equivalences de Diplômes (CNEED) ;

Le succès de tout candidat au recrutement dont l’équivalence postérieurement délivrée par la Commission Nationale d’Etude des Equivalences de Diplômes (CNEED) confère au diplôme étranger présenté, un niveau inférieur à celui exigé pour prendre part au recrutement ou au test de sélection est nul et de nul effet.

