38 personnes dont des prostituées interpellés à Pahou

Au terme d’une opération conjointe menée par les éléments du commissariat de Pahou, dans la commune de Ouidah, appuyés par les éléments du Peloton de surveillance et d’intervention de la Direction départementale de la Police républicaine de l’Atlantique, 38 individus ont été interpellés dans la nuit du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026, dans les ghettos et autres lieux criminogènes à Pahou. Plusieurs produits psychotropes ont été également saisis.

La Police maintient la veille en ce qui concerne la lutte contre l’usage et la consommation de stupéfiants. Du samedi 28 février au dimanche 1er mars 2026, une équipe du commissariat de Pahou appuyée par le Peloton de surveillance et d’intervention de la Direction départementale, a procédé au démantèlement de ghettos et autres lieux criminogènes.

Au terme de l’opération qui a duré environ 20h de temps, des chichas, des boissons alcoolisées en plastique, des comprimés, des boulettes de chanvre indien, des machines à sous et trois bidons de gasoil d’origine douteuse, ont été saisis.

Au total, 38 individus ont été interpellés. Dans le lot, on retrouve des vendeurs et consommateurs de produits psychotropes, des individus impliqués dans des faits de vol de gasoil, de tentative de cambriolage, des prostituées ainsi que d’autres personnes raflées lors des contrôles, renseigne une source policière.

Placés en garde à vue pour des besoins d’enquête, ils seront bientôt présentés au Procureur de la République.

