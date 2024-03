38 nouveaux systèmes d’approvisionnement en eau à forer d’ici 2026

Le gouvernement du Bénin et l’Union Européenne (UE) ont signé, mardi 19 mars 2024, plusieurs accords de financement. Un montant total d’environ 109 milliards de FCFA a été obtenu en appui à divers projets au Bénin.

L’Union Européenne (UE) a mobilisé 109 milliards FCFA pour plusieurs projets inscrits au Programme d’Action du Gouvernement du Bénin. La mobilisation de fonds s’est matérialisée par la signature, mardi 19 mars 2024, de plusieurs accords de financement.

La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a réaffirmé son engagement, à travers ce financement, à renforcer le système d’approvisionnement en eau potable du Bénin. Il est prévu 45 000 000 EUR HT/HD soit 29 Milliards de FCFA pour le forage de 38 systèmes d’approvisionnement en eau potable dans le Nord du Bénin.

L’exécution du projet prend en compte la réalisation à l’horizon 2026 de 14 SAEPmV par l’Agence Nationale de l’Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) sous le financement de la BEI.

Le projet vise spécifiquement la mise en place de nouvelles installations d’eau potable comprenant chacun : la réalisation de forages à gros débit ; la construction et équipement de stations de pompage et de reprise, la mise en place d’ouvrages modernes de traitement et de stockage d’eau, la mise en place des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable.

Ces réalisations prévues sont en cohérence avec l’ambition du gouvernement du Bénin d’améliorer les conditions de vie des populations, selon Romuald Wadagni le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances.

Pour Koen Doens, directeur général des Partenariats internationaux au sein de la Commission européenne, l’UE entend « fédérer les expertises pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de développement via l’appui à des infrastructures durables de qualité et aux réformes nécessaires pour accélérer la transition verte et digitale au bénéfice de tous ».

M. M.

21 mars 2024 par ,