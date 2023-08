372,7 milliards F de la BOAD en 2022 pour la création de valeur et d’emplois

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a consenti plus de 370 milliards de FCFA en 2022 pour financer des projets contribuant à la création de valeur et d’emplois productifs.

Contribuer à la création de valeur et d’emplois productifs en appui aux Etats et au secteur du privé ; c’est l’axe 2 du plan stratégique de la BOAD 2021-2025. Pour la mise en œuvre des orientations de cet axe, la Banque a octroyé en 2022 un montant total de 372,7 milliards de FCFA, représentant 68,1% des financements de l’année (547, 5 milliards FCFA d’engagements en 2022). Plusieurs projets y ont contribué significativement. Il s’agit notamment du projet de Modernisation et Extension des Réseaux de la SBEE (ProMER) au Bénin (27 milliards de FCFA) ; projet de construction et équipement de quatre (04) lycées d’excellence et d’un (01) collège de jeunes filles avec internat, en Côte d’Ivoire (30 milliards de FCFA). A cela s’ajoutent le projet d’implantation et exploitation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes par la société COCA-COLA DONGA BOTTLING COMPANY SA dans la zone industrielle de Sèmè Podji, au Bénin (20 milliards de FCFA) et Programme d’investissements 2022-2025 de la Société Eiffage de la Concession de l’Autoroute de l’Avenir (SECAA SA) au Sénégal (20 milliards de FCFA).

Sans oublier le projet d’implantation et d’exploitation d’une unité intégrée de transformation de coton par la Société des Textiles du Bénin (STB) dans la zone industrielle de Glo Djigbe au Bénin (10 milliards de FCFA) ; le projet de construction et d’équipement du siège de l’université virtuelle du Burkina Faso, ainsi que de quatre (04) espaces numériques ouverts (7, 5 milliards de FCFA), le projet de construction de 1 529 salles de classe, en remplacement d’abris provisoires, et d’ouvrages annexes (deuxième lot du Programme de Remplacement des Abris Provisoires « PRORAP ») au Sénégal (25 milliards de FCFA) ; et le projet de viabilisation du site de Ouédo dans le cadre de la construction de 10 849 logements sociaux et économiques dans la commune d’Abomey-Calavi, au Bénin (10 milliards de FCFA).

