37 cybercriminels présumés arrêtés

,Trente-sept (37) individus ont été interpellés, samedi 23 décembre 2024 à Abomey, Parakou et à Sèmè-Podji pour des faits d’arnaque via les outils du numérique.

L’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a procédé à l’arrestation de vingt-quatre (24) cybercriminels présumés à Parakou dans le département du Borgou, sept (07) à Abomey (Zou) et six autres à Sèmè-Podji dans le département de l’Ouémé. C’est le samedi 23 décembre 2023.

Les trente-sept (37) prévenus sont suspectés de faits d’arnaque via les outils numériques.

Les prévenus seront présentés dans les jours à venir au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

