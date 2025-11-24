37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026

Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts sont désormais connues. La présentation a été faite à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale ce vendredi 21 novembre 2025, par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel H. Abimbola.

Le budget gestion 2026 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts (MTCA) est de 37,9 milliards de FCFA, en baisse 50,81 % par rapport à 2025. Cette baisse s’explique par le retrait des ressources extérieures mobilisées en 2025 pour le financement d’infrastructures majeures du tourisme et de la culture.

Les dépenses en capital restent prépondérantes avec 27,6 milliards FCFA (72,88 % du budget), afin de poursuivre les investissements structurants engagés ces dernières années. Les dépenses ordinaires, quant à elles, s’élèvent à 10,27 milliards FCFA, soit une hausse de 16,32 %, marquée par l’augmentation des transferts au profit des institutions culturelles et artistiques nationales.

4 programmes structurants pour 2026

Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a prévu la mise en œuvre de plusieurs projets à travers 4 grands programmes.

1-Programme Tourisme avec 26,02 milliards FCFA

– Poursuite des travaux à Ganvié,

– Achèvement du Village de vacances Club Med,

– Développement du complexe Marina,

– Finalisation du MuRAD à Abomey, du MIV à Porto-Novo et du MIME à Ouidah,

– Réhabilitation des couvents Vodun et des sites touristiques stratégiques.

2- Programme Culture et arts avec une enveloppe de 7,68 milliards FCFA

– Construction de nouveaux équipements culturels,

– Avancement du Quartier Culturel de Cotonou,

– Dynamisation de la coopération muséale,

– Généralisation progressive des classes culturelles.

– FDAC avec 1,2 milliard de FCFA, pour renforcer l’appui aux porteurs de projets artistiques et culturels.

3- Le troisième Programme est intitulé "Pilotage et soutien" avec une cagnotte de 2,99 milliards FCFA, soit 7,9 % du budget global.

De nombreuses réalisations en 2025

Au 30 septembre, le MTCA a atteint un taux de consommation de 72,42 % en engagements et 69,25 % en ordonnancements, en progression par rapport à 2024. Les programmes « Tourisme », « Culture et arts » et « Pilotage et soutien » affichent des performances satisfaisantes, avec des taux d’engagement dépassant pour certains les 78 %.

Au titre des projets déjà réalisés et ceux en cours, il y a la réhabilitation des palais royaux et musées nationaux ; mise en place des infrastructures touristiques à Ouidah, Ganvié, Avlékété, Nikki, Porto-Novo ou encore Kétou. Sans oublier l’organisation des Vodun Days, le Festival des masques, le Mois de la Mode, les Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou, le Salon national du livre, ou encore le Grand Prix littéraire du Bénin.

24 novembre 2025 par ,