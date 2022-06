36 mois avec sursis pour Owolobè, prison ferme pour 8 ministres

Rebondissement dans l’affaire bastonnade au Palais de la confrérie Ogboni.

La Cour d’appel de Cotonou a rendu, vendredi 17 juin 2022, son verdict suite à l’appel du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance (TPI) de première classe dans l’affaire bastonnade au Palais de la confrérie Ogboni à Cotonou.

L’empereur mondial des Ogboni, Kabiessi Owolobè, a été condamné à 36 mois de prison avec sursis et une amende de 100 000 francs FCFA.

Selon la décision de la Cour d’appel, Yèkini Adébayo, Jordy Houéto, Germain Adanlé et Ludovic Tchénavè, les quatre ministres du palais qui ont fait appel du jugement sont condamnés à 12 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA chacun.

Quatre autres ministres, Alice Bidouzo, Germaine Gbaguidi, Louis Tchogninou et Williams Nanhounmè ont écopé de 18 mois de prison ferme et une amende de 100 000 francs CFA chacun.

Kabiessi Owolobè et ses huit ministres devront payer collégialement 7 millions de francs CFA à la victime au titre de dommages en plus des amendes.

En octobre 2021, le TPI avait relaxé l’empereur Owolobè et condamné ses huit ministres à 36 mois ferme et à 200.000 FCFA d’amende.

Les mis en cause ont été arrêtés le 18 juillet 2021 suite à la diffusion de vidéo de bastonnade d’un jeune homme, le secrétaire du palais de la confrérie Ogboni. La victime a été flagellé par les ministres du palais pour une affaire de transaction mobile avec une marchande.

