lundi, 1er septembre 2025 -

369 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Opération "coup de poing" dans l’Ouémé

36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis




La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération coup de poing dans l’Ouémé. Elle visait à sécuriser les zones lagunaires et à frapper les réseaux d’activités illicites.

Une intervention de police a été menée à l’aube du samedi 30 août 2025 dans le département de l’Ouémé. Elle a mobilisé les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, ainsi que le Peloton de Surveillance et d’Intervention. La zone ciblée, entre « Escorte » et les filaos vers PK10, est réputée pour ses trafics.

Pendant plus de deux heures, les forces de l’ordre ont multiplié les contrôles.

Plus de 9 kilos de chanvre indien ont été saisis. Des produits pharmaceutiques contrefaits, 800 briquets et 11 paires de ciseaux ont été confisqués. Un faux billet de 5 000 francs a aussi été retrouvé.

Au total, 36 personnes ont été interpellées. Parmi elles, une femme enceinte, rapidement libérée pour raisons de santé.

Les autres suspects, ainsi que les objets saisis, ont été remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues (OCERTID).

L’opération s’est déroulée sans incident, selon la Police.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

1er septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Deux hommes d’affaires déposés en prison


30 août 2025 par Marc Mensah
Deux hommes d’affaires ont été placés en détention provisoire, jeudi 28 (…)
Lire la suite

1,5 million FCFA de faux billets saisis à Nikki


29 août 2025 par Marc Mensah
Une opération de la Police républicaine a permis l’interpellation de (…)
Lire la suite

Un commissariat de Police installé à Oké-Owo


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le village de Oké-Owo, situé dans la commune de Savè, département des (…)
Lire la suite

Le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié arrêté


26 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Fin de cavale pour le cambrioleur de l’école maternelle de Hêvié Adovié (…)
Lire la suite

Un mort et un rescapé à Wodo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un véhicule 4x4 a chuté dans les eaux sous le pont de Wodo, commune de (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs arrêtés, des motos saisies à Alédjo


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement d’Alédjo, dans la (…)
Lire la suite

Le procès Dangnivo reprend le 26 août ‎


23 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le procès de l’affaire Urbain Pierre Dangnivo reprend, mardi 26 août (…)
Lire la suite

Régisseur et Surveillant de prison limogés après évasion d’un détenu


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Des sanctions sont tombées à la suite de l’évasion, le 18 août dernier, (…)
Lire la suite

Plus de 500 cartes SIM saisies chez un cybercriminel


20 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé à Ouèdo, dans la commune (…)
Lire la suite

Un convoi de motos transportant de produits illicites intercepté


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de ses opérations de lutte contre la contrefaçon et le (…)
Lire la suite

Quatre personnes arrêtées pour vol de câbles en cuivre


18 août 2025 par Marc Mensah
Quatre personnes, dont trois ouvriers et un récupérateur de ferrailles, (…)
Lire la suite

Pistolet automatique et chanvre indien découverts dans les bagages d’un (…)


18 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police a procédé à l’interpellation de deux voyageurs, mercredi 13 (…)
Lire la suite

Une caissière jugée pour retrait de 3 millions F du compte d’un défunt


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une affaire de retrait frauduleux de fonds sur le compte d’un client (…)
Lire la suite

Des employés poursuivis pour vol de 177 bonbonnes de gaz


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Quatre (04) employés dont des agents de sécurité d’une société de gaz (…)
Lire la suite

4 kg de chanvre indien saisis, 10 suspects arrêtés à Malanville


12 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Démantèlement de trois ghettos et interpellation de dix personnes lors (…)
Lire la suite

02 motos volées saisies et deux suspects arrêtés à Godomey


10 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine a interpellé, jeudi 7 août, deux individus (…)
Lire la suite

4 dealers arrêtés, chanvre indien, motos et panneaux solaires saisis


8 août 2025 par Marc Mensah
Quatre individus ont été arrêtés à Adjarra-Adovié, dans l’arrondissement de
Lire la suite

05 individus arrêtés pour vol à main armée


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cinq personnes ont été arrêtées à Kérou, dans le département de (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires