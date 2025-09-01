36 individus interpellés, 9 kg de chanvre indien saisis

La police républicaine a mené, samedi 30 août 2025, une vaste opération coup de poing dans l’Ouémé. Elle visait à sécuriser les zones lagunaires et à frapper les réseaux d’activités illicites.

Une intervention de police a été menée à l’aube du samedi 30 août 2025 dans le département de l’Ouémé. Elle a mobilisé les commissariats d’Agblangandan et d’Ekpè PK10, ainsi que le Peloton de Surveillance et d’Intervention. La zone ciblée, entre « Escorte » et les filaos vers PK10, est réputée pour ses trafics.

Pendant plus de deux heures, les forces de l’ordre ont multiplié les contrôles.

Plus de 9 kilos de chanvre indien ont été saisis. Des produits pharmaceutiques contrefaits, 800 briquets et 11 paires de ciseaux ont été confisqués. Un faux billet de 5 000 francs a aussi été retrouvé.

Au total, 36 personnes ont été interpellées. Parmi elles, une femme enceinte, rapidement libérée pour raisons de santé.

Les autres suspects, ainsi que les objets saisis, ont été remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues (OCERTID).

L’opération s’est déroulée sans incident, selon la Police.

