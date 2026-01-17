36,73 % de taux de participation aux législatives

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a procédé, samedi 17 janvier 2026, à la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 11 janvier.

Le taux de participation au plan national aux élections législatives est de 36,73 %. Le nombre d’inscrit au plan national est 7.834608. Il y eu au total 2.877773 votants, 2.790 347 suffrages exprimés et 87 426 bulletins nuls. Le président de la CENA s’est réjoui du déroulement du scrutin dans une atmosphère de paix et de dignité.

