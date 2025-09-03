vendredi, 5 septembre 2025 -

Sécurité dans les parcs nationaux

358 rangers intègrent le corps des gardes forestiers




En Conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025, le gouvernement a approuvé l’incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse, de 358 rangers recrutés au profit des brigades forestières des parcs nationaux.

Des effectifs pour les brigades forestières des parcs nationaux. 358 rangers seront bientôt incorporés dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse. La décision a été prise ce mercredi 3 septembre 2025, en Conseil des ministres. Selon le communiqué du gouvernement, « la présence de ces agents initialement recrutés par la structure en charge de la gestion des parcs de la Pendjari et du W, contribue grandement à la bonne tenue globale de ceux-ci, laquelle se traduit par leur meilleure protection et une tendance à l’accroissement de la population des espèces fauniques ».
Aux termes de la loi n° 2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse, il est prévu au niveau des corps, le recrutement des spécialistes dont les rangers, détaille le communiqué qui précise ensuite qu’étant déjà en fonction au sein des brigades de protection et de surveillance, le Gouvernement avait marqué son accord pour leur recrutement sur titre et leur incorporation en vue d’une meilleure stabilisation des parcs, tenant compte des expériences qu’ils ont acquises. Ce qui a motivé la décision de l’exécutif.

3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




