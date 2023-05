3423 candidats composent au CAP, option STAG ce lundi

Les épreuves écrites de l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), option Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG) comportant deux spécialités : Employé de Bureau (EB) et Aide-Comptable (AC), démarrent ce lundi 15 mai 2023 sur toute l’étendue du territoire de la République du Bénin.

3423 candidats composent à l’examen du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP), option Sciences et Techniques Administratives et de Gestion (STAG) qui démarre ce lundi 15 mai 2023.

Répartis dans 11 centres sur toute l’étendue du territoire national, 707 candidats composent dans la spécialité EB (Employé de Bureau) et 2716 candidats sont inscrits pour le compte de la spécialité Aide-Comptable (AC).

