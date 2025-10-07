mardi, 7 octobre 2025 -

Primaire pour la Présidentielle 2026

34 candidats enregistrés chez Les Démocrates

Pas de candidature féminine




On connait désormais les 34 candidats qui aspirent porter les couleurs du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle de 2026 au Bénin. La formation politique de l’opposition a enregistré au terme de l’appel à candidatures lancée il y a quelques jours, les candidatures de Guy Dossou Mitokpè, de Nourénou Atchadé, Daniel Edah, Eric Camille Houndété, Nouroudine Ska Saley, et bien d’autres.

Liste des 34 candidats

 BIO Sawe Yacoubou

 ADECHOKAN Gafari

 ALLASSANE Latifou

 MAMA Sika Ismael

 TAMA Jean Nazaire

 MITOKPE Dossou Guy

 DEGAN Armel Simon
 ADJA Eric

 KINNINNON Lucien

 HOUNDETE Eric Louis Camille

 AGON Valentin

 AGBODJO Renaud

 AMADOU Moukaila
-DOSSOU Emmanuel

 NATABOU Florent

 AGOSSOU Fresnel Médéssé

 SOGLONOU Mathieu

 SEKKO Azannas Fidele A.

 LOKO Achille Pacôme

 ATCHADE Nourenou

 KEREKOU Moïse

 DENON WOUEMA Victorin

 ABOU Elvis

 EDAH Daniel

 DE SOUZA Jean Claude

 FADE Olatoundji Victorin

 SAKA SLEY Nourou-Dine

 DJIMADJA Bienvenu Laurent

 SOUNON Konde Adam Lafia Sika

 VYAHO Nounagnon Simon Romaric Abdel

 OUASSANGARI Bio Sika Kamel

 KOKODE Nadin Ange Tayewo

 ZINSOU Bodé Smith

 KITTY Nathanaël.

7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




