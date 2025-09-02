33 milliards FCFA pour le budget 2026 du Parlement

Les députés ont voté, ce lundi 1er septembre 2025, le projet de budget de l’Assemblée nationale du Bénin, gestion 2026. Il est évalué à 33. 085. 700. 909 FCFA.

Hausse du budget 2026 du Parlement béninois. Il s’établit à 33. 085. 700. 909 F CFA contre 29. 318 497. 486 FCFA en 2025, soit une augmentation de 12,85 %. Ce budget a été voté à l’unanimité des députés lors d’une séance plénière au Palais des gouverneurs de Porto-Novo au titre de la 2ᵉ session extraordinaire de l’année 2025.

La hausse du budget 2026 est due aux différentes actions à exécuter pour l’installation de la nouvelle législature en 2026. Le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a aussi fait part du remboursement du prêt consenti pour la construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Bénin. La séance a permis aux députés de soumettre quelques préoccupations. Elles sont liées à la réévaluation des frais de mission des députés à l’étranger, à la dotation en ressources financières des groupes d’amitié interparlementaires, à l’augmentation des frais de carburation et d’amortissement des véhicules de fonction des députés.

A la date du 15 août 2025, les dépenses au titre de l’année en cours sont chiffrées à plus de 14 milliards de F CFA, soit 44 % du budget remanié.

A.A.A

2 septembre 2025 par ,