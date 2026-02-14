33 maires installés ce samedi

2180 visites en ce moment
Sur les 77 maires élus au terme des élections communales 2026, 33 ont été installés, ce samedi 14 février 2026, par les préfets dans diverses communes du Bénin. La cérémonie d’installation se poursuit ce dimanche pour les 44 autres maires.
Liste des maires élus ce samedi
1- *Ségbana:Abdoul Razack Kora*
2- *Ouinhi* Bernard Zannou
3- *Grand Popo :* Carlos Ayité
4- *Toffo :* Marguerite Agbanze
5- *Kalalé :* Garba Say Abdouwahabou
6- *Zangnanado :* Damase Akpoyete
7- *Ouèssè :* Romain Ayedoun
8- *Comè :* Edgar Tohouégnon
9- *Covè :* Auguste Aïhunhin
10- *Bopa :* Abel Djossou
11- *Bohicon :* BOKOSSA Ferdinand
12- *Djidja :* martin KATAKENON
13- *Ouidah :* Christian Houétchénou
14- *Kerou :* Wari Brisso Pierre
15- *Allada :* Gnanguenon Calixte
16- *Glazoué :* Agbaka Ogoutchoni Dieudonné
17- *Djidja :* Katakenon Martin
18- *Lalo :* Georges Ekpé
19- *Banikoara :* Bio Ali Sabi Goré
20- *Kouandé :* Sabi Dan Bienvenu
21- *Savè :* Rafiou Challa
22- *Zogbodomey :* Houesse Daniel
23- *Aguégués :* Agbokoumissi Ernest
24- *Athiémé :* François Assou
25- *Houéyogbé :* Casimir Sossa
26- *Adjohoun :* Félicien Hounkanrin
27- *Toviklin :* TCHIKPE Eskil
28- *Natitingou :* Ouindeyama Taté
29- *Sèmè-Kpodji :* SINGBO Thomas
30- *Bembèrèkè :* Lafia Moussa
31- *Nikki :* Roland Lafia
32- *Za-Kpota :* Marc Ahossouboko
33- *Kpomassè :* Kenam Mensahwww.24haubenin.bj ; L'information en temps réel