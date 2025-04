33 000 munitions à destination du Bénin saisies au Ghana

La police ghanéenne a intercepté au cours d’un contrôle de routine dans la nuit du vendredi 18 avril 2025 au poste de contrôle de Tadzewu-Mitsrikasa, dans la région de la Volta, une quantité importante de munitions à destination du Bénin.

Des munitions à destination du Bénin saisies à Accra au Ghana dans la nuit du vendredi 18 avril 2025. Ceci, grâce à la vigilance des éléments au poste de contrôle de Tadzewu-Mitsrikasa, dans la région de la Volta. Le bus transportant la marchandise prohibée est immatriculé GR 8246-Q, a quitté Accra, la ville capitale, et se rendait au Bénin.

La fouille effectuée par les forces de l’ordre a permis de découvrir 60 cartons de cartouches de DCA, soit environ 15 000 munitions, et 72 cartons de cartouches BB, totalisant 18 000 munitions, pour un total de 33 000 munitions.

Interpellés et soumis à l’interrogatoire, le chauffeur et son collaborateur ont nié leur implication dans le transport de ces produits prohibés. La suite des enquêtes selon Afrique-Sur 7, a permis d’identifier le copilote comme la personne à l’origine du chargement de munitions.

Après les enquêtes préliminaires, le chauffeur a été libéré sous caution aux fins de poursuivre le voyage avec les passagers. Le copilote quant à lui, est gardé pour des besoins d’enquête. Il devrait être présenté au Procureur de la République ce mardi 22 avril 2025.

F. A. A.

22 avril 2025 par ,