32 kg de chanvre indien saisis, 15 suspects arrêtés à Sèkandji

Les unités de la Police républicaine ont mené, jeudi 26 février 2026, une opération d’envergure dans le quartier dit ‘’Escorte’’ à Sèkandji dans l’arrondissement d’Agblangandan. Bilan de l’opération : 15 personnes arrêtées et une importante quantité de stupéfiants saisis.

« (32) kilogrammes de chanvre indien, plusieurs dizaines de paquets de cigarettes de différentes marques, des comprimés psychotropes (ROYAL, TRAMAKING 225, AKEROL), six (06) flacons de codéine, cent quarante-six (146) briquets, soixante-dix-sept (77) broyeurs, sachets et papier d’emballage servant au conditionnement et à la commercialisation de produits prohibés » ont été saisis jeudi 26 février 2026 au quartier ‘’Escorte’’ à Sèkandji.

15 personnes retrouvées en possession de chanvre indien ont été interpellées.

La Police est descendue sur les lieux suite à des signalements répétés faisant état d’un trafic de stupéfiants. L’opération a mobilisé des unités de Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSI) de l’Ouémé, appuyées par le commissariat d’Agblangandan.

Les suspects ont été placés en garde à vue.

M. M.

27 février 2026 par