311 milliards FCFA pour les Enseignements Secondaire et Technique

Les grandes lignes des secteurs des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle pour l’année 2026 sont désormais connues. Devant la Commission de l’Assemblée nationale, ce lundi 24 novembre 2025, la ministre Véronique Tognifodé en charge des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) a défendu un budget de 311 milliards de FCFA.

Le projet de budget 2026 du ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle s’élève à 311,05 milliards de FCFA contre 190,83 milliards FCFA en 2025. Ce budget est en hausse de 120,21 milliards de FCFA soit un taux de 63%. Les dépenses en capital sont de 58,82 % et celles de fonctionnement fixées à 38,05 milliards de FCFA. Le financement extérieur est de 49,16 % du budget global. Les ressources permettront d’investir dans la construction des infrastructures, équipements et projets.

Actions phares en 2026

Plusieurs actions prioritaires dans les secteurs des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle sont prévues en 2026.

– poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels,

– poursuite de la mise en œuvre du Plan de Décentralisation et de Déconcentration du Ministère

– recrutement et formation d’enseignants,

– recrutement et formation de professeurs adjoints

– renforcement et l’encadrement spécifiques des Agents Contractuels de l’État (AME)

– Infrastructures et équipements : des chantiers structurants

– achèvement des travaux de construction et d’équipement du Lycée Technique Professionnel de Bohicon (Sodohomè)

– mise aux normes de la salle informatique de la Direction des Examens et Concours (DEC)

– achèvement de la réalisation de la carte scolaire de l’Enseignement Secondaire Général

– renforcement des capacités opérationnelles des structures du ministère

Autres projets

– dotation en nombre suffisant des centres d’alphabétisation et d’éducation des adultes en outils didactiques et pédagogiques

– prise en charge des loyers des bâtiments abritant les Centres de Conseil et d’Information Pédagogique (CCIP)

– complément des fonctionnalités du Système d’Information du ministère

26 novembre 2025 par ,