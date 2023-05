300.000 F d’amende pour un voleur qui a vu une femme nue

Un homme a écopé, jeudi 11 mai 2023, de 60 mois de prison ferme dont 48 ferme pour vol de téléphone portable dans un atelier de couture à Arconville, commune d’Abomey-Calavi. Sur demande de la propriétaire des lieux qui accuse le voleur d’avoir vu sa nudité, le Tribunal d’Abomey-Calavi a condamné celui-ci à payer 300.000 FCFA à sa victime.

Les faits se passent dans la nuit du lundi 17 avril 2023 dans un atelier de couture sis à Arconville, un quartier de la commune d’Abomey-Calavi. Alors que la patronne et quelques apprentis dormaient, un homme a fait irruption dans l’atelier. Celui-ci est entré sous la moustiquaire sous laquelle se trouvait la patronne pour voler son portable.

Réveillée, la patronne se mit à crier. Le voleur a été interpellé par les populations mais a eu le temps de détruire le téléphone portable.

L’homme a été placé sous mandat de dépôt après sa présentation au Procureur.

Poursuivi pour vol, le prévenu a été jugé au Tribunal d’Abomey-Calavi le jeudi 11 mai 2023.

A l’audience, l’homme a reconnu les faits mis à sa charge.

La patronne de l’atelier, la victime, a demandé que l’homme rembourse les frais de son téléphone portable qui s’élèvent à 55.000 FCFA. Mieux, elle demande au Tribunal de condamner le prévenu à lu payer une somme de 250.000 FCFA pour avoir vu sa nudité le jour du vol (la nuit du lundi 17 avril 2023). A en croire, la dame l’argent servira à faire des cérémonies puisque selon les us et coutume, un autre homme ne doit découvrir la nudité d’une femme mariée. C’est une forme d’infidélité.

Dans sa réquisition, le Ministère public a demandé que l’homme soit condamné à 48 mois de prison ferme.

Le juge a condamné l’homme à 60 mois de prison ferme dont 48 ferme pour vol de téléphone portable. Le tribunal a fait également droit à une demande de la femme en condamnant l’homme à payer une amende de 300.000 FCFA à sa victime.

Le voleur de portable passera encore 47 mois de prison derrière les barreaux à la suite du jugement du Tribunal.

M. M.

12 mai 2023 par