30 véhicules flambant neufs remis aux CCS

Le ministère des Enseignements maternel et primaire a procédé, ce jeudi 31 juillet 2025, à la remise de 30 véhicules administratifs neufs à des Chefs de Circonscriptions Scolaires (CCS). La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du ministère à Porto-Novo.

A la suite de la dotation du 12 mai dernier qui a permis d’équiper les Directeurs Départementaux de l’Enseignement Maternel et Primaire (DDEMP) et quelques Chefs de Circonscriptions Scolaires (CCS), le gouvernement à travers le Ministère des enseignements Maternel et Primaire vient de doter trente CCS de véhicules administratifs.

Procédant à la remise symbolique des clés ce jeudi 31 juillet 2025, le ministre des Enseignements Maternel et Primaire a salué la volonté du chef de l’État, Patrice Talon, de soutenir progressivement le sous-secteur éducatif par des actions concrètes.

Le ministre Salimane Karimou a toutefois tenu à rappeler que ces véhicules sont des biens publics. Il a cité le décret n°2021-511 du 6 octobre 2021, qui interdit toute utilisation personnelle des véhicules de l’administration.

Les chefs de circonscriptions scolaires présents ont exprimé leur satisfaction. Les CCS, par la voix de Chouebou Lawani, CCS de Djougou 1, se sont engagés à utiliser ces véhicules à bon escient et à les entretenir comme il se doit.

