30 milliards FCFA du FSD pour électrifier plusieurs communes

Le Fonds saoudien de développement (FSD) décaisse un montant global de 30 milliards de FCFA pour la mise en œuvre d’un projet d’électrification de plusieurs communes du Bénin.

Natitingou, Ouassa-Péhunco, Banikoara, Kandi, Kérou et Kouandé bénficient d’un projet d’électrification. Pour la réalisation, le gouvernement béninois obtient un financement de 30 milliards de FCFA du Fonds saoudien de développement grâce à la gestion efficace du dossier par le chargé de mission du président de la République, Zul Kifl Salami.

Le projet comprend la construction d’une ligne électrique de 161 kV double terne, longue de près 300 km, reliant Natitingou à Kandi via Ouassa-Péhunco et Banikoara ; l’installation de deux nouveaux postes électriques 161/33 kV 2X20 MVA à Ouassa-Péhunco et Banikoara ; et l’extension des postes existants de Natitingou et de Kandi. La Société béninoise de production d’électricité (SBPE), maître d’ouvrage délégué, a installé une unité de gestion du projet pour coordonner les travaux. L’appel d’offres est déjà lancé. La signature officielle aura lieu en octobre.

Dans le cadre de ce projet, une délégation du Fonds saoudien de développement a séjourné au Bénin. Il a été question d’échanger sur le projet mais aussi sur d’autres pistes de coopération. Les autorités ont abordé le projet de construction d’un lycée scientifique d’excellence à Porto-Novo, le projet de construction d’une École normale supérieure à Parakou et du programme de forages de puits et d’adduction d’eau à Grand-Popo et Possotomè. Le Fonds saoudien de développement s’est également intéressé au projet de logements sociaux.

26 septembre 2025