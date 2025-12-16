30 militaires et un civil déposé en prison

Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison ce mardi 16 décembre 2025, à l’issue de leur présentation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), dans le cadre de l’affaire de mutinerie déjouée au Bénin.

Détention provisoire pour les mis en cause dans l’affaire de mutinerie déjouée au Bénin le 7 décembre. Conduits à la Criet ce lundi 15 décembre, ils ont été écoutés sur les faits qui leur sont reprochés. Les auditions entamées en fin de journée, se sont prolongées tard dans la nuit. À l’issue de ces audiences, le juge a ordonné le placement en prison de 31 personnes, dont 30 militaires et 1 civil. Ils répondront des faits de trahison, assassinat et attentat à la sûreté de l’État.

A.A.A

16 décembre 2025