Football

30 Guépards pré-sélectionnés pour le stage préparatoire à la CAN




Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé une liste de 30 joueurs en vue du stage de préparation à la CAN Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. A l’issue du stage, la liste définitive des joueurs retenus sera publié. Voici les joueurs présélectionnés...

Les gardiens de but

DANDJINOU Marcel
ALLAGBE Kassifa Saturnin
OBASSA Serge

Les défenseurs
ATTIDIJIKOU Samadou
AZONGNI Tode Charlemagne
FASSINOU Rodrigue
KIKI David
MOUMINI Rachid
OUOROU Tamimou
YOHAN Roche
TIJANI Mohamed
VERDON Olivier

Les milieux
AHLINVI Mattéo
AHO Oungbo Mariano
AHOUDO Gislain
D’ALMEIDA Sessi
DOKOU Dodo
HASSANE Imourane
KOSSI Rodrigue

Les attaquants
AKIMEY Adam
ALOKO Rodolfo
AMOUSSOU Romaric
DOSSOU Jodel
HOUNTONDJI Andreas
MOUNIÉ Steve
OLAÏTAN Junior
RACHIDOU Razack
SANTOS Felipe
TESSILIMI Olatoundji
TOSIN Aiyegun

3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




