30 Guépards pré-sélectionnés pour le stage préparatoire à la CAN

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé une liste de 30 joueurs en vue du stage de préparation à la CAN Maroc 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. A l’issue du stage, la liste définitive des joueurs retenus sera publié. Voici les joueurs présélectionnés...

Les gardiens de but

DANDJINOU Marcel

ALLAGBE Kassifa Saturnin

OBASSA Serge

Les défenseurs

ATTIDIJIKOU Samadou

AZONGNI Tode Charlemagne

FASSINOU Rodrigue

KIKI David

MOUMINI Rachid

OUOROU Tamimou

YOHAN Roche

TIJANI Mohamed

VERDON Olivier

Les milieux

AHLINVI Mattéo

AHO Oungbo Mariano

AHOUDO Gislain

D’ALMEIDA Sessi

DOKOU Dodo

HASSANE Imourane

KOSSI Rodrigue

Les attaquants

AKIMEY Adam

ALOKO Rodolfo

AMOUSSOU Romaric

DOSSOU Jodel

HOUNTONDJI Andreas

MOUNIÉ Steve

OLAÏTAN Junior

RACHIDOU Razack

SANTOS Felipe

TESSILIMI Olatoundji

TOSIN Aiyegun

3 décembre 2025 par ,