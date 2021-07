30 Ecureuils locaux convoqués à un stage

L’entraîneur de la sélection A’ des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji a rendu publique, mardi 6 juillet 2021, une liste de 30 joueurs locaux évoluant dans le championnat béninois. Ces Écureuils locaux sont convoqués à un stage de 10 jours.

Un stage d’une dizaine de jours démarre ce mercredi 7 juillet pour les joueurs de la sélection A’ des Écureuils évoluant au Bénin. L’objectif du sélectionneur Moussa Latoundji en initiant le stage, est de permettre une préparation physique des joueurs et la cohésion du groupe. Compte tenu du démarrage éminent des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ces joueurs locaux permettront de renforcer l’équipe séniors des Écureuils du Bénin en cas de besoin. D’autres séances viendront compléter ce stage de 10 jours.

LISTE DES JOUEURS LOCAUX CONVOQUÉS

1- DAMILOLA Sheeyi (Ayema)

2-KAKPO Chérif Dine (Buffles)

3-OGOUCHI Jean (Dragons)

4-KISSINI Benjamin (Hodio Fc)

5-SANNI Shabane (Asvo Fc)

6-KPEIKPASSOU Abou (Dynamique Fc)

7- SIDI Chaofih (Dynamo Parakou)

8-SABI YO Mouyizou (Real Parakou)

9-OUORO U Djalilou (Dragons)

10-HOUNGBEDJI Gaston (Dragons)

11-ABOUDOU A. Salim (Real Parakou)

12-OGOULOLA Ibrahim (Us Kraké)

13-OLOÏTAN L. Junior (Ayema)

14-AMOUSSOU Romaric (Requins)

15-MAMA Chérif Dine (Dynamo Parakou)

16-KOKPON Maxime (Asvo)

17-OROU BATA Ganiou (Dynamo Parakou)

18-ADAMON Nasisrou (As Cotonou)

19-ODO CHABI Bio (Us Kraké)

20-BEAKOU Roland (Buffles)

21-MAMA Souraka (Bèkè)

22-IDRISSOU Bakarie (Ayema)

23-FASSASSI Rodrigue (Loto Fc)

24-SEDJAME Patrick (Loto Fc)

25-ABOKI Waris (Dragons)

26-DOUYEME Batori (Loto Fc)

27-WANVOUN Loth (As Cotonou)

28-TONGUI Malick (Bèkè)

29-BOUKARI LINKPON Alfren (Loto Fc)

30-DOSSOU Max (Jsp)

M. M.

7 juillet 2021 par ,