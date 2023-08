30 Béninois reçoivent des bourses d’études pour la Chine

30 bourses d’études de la Chine ont été attribuées à des étudiants Béninois au titre de l’année académique 2023-2024. La cérémonie de remise de lettres d’admission et billets d’avion a eu lieu, vendredi 18 août 2023 à l’Ambassade de Chine près le Bénin en présence du Directeur adjoint de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Koladé Josué Azandégbé.

Renforcement de la coopération sino-béninoise à travers l’octroi de bourses d’études universitaires au titre de l’année académique 2023-2024. 30 bénéficiaires ont reçu leurs lettres d’admission et leurs billets d’avion. « Votre investissement dans notre éducation ne sera pas vain, car nous nous mettrons tous au travail pour transformer les connaissances acquises en actions tangibles qui contribueront au progrès de notre patrie le Bénin », a affirmé Alida Sessi Gbéto porte-parole des bénéficiaires.

Selon Peng Jing Tao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, les bénéficiaires pourront à la fin de leur étude accompagner le développement du pays. « La connaissance sur la Chine va vous faire comprendre comment développer un pays et comment changer le destin d’une nation », a-t-il confié. L’ambassadeur a invité les bénéficiaires à être des ambassadeurs de l’amitié et de la coopération sino-béninoise. « Nous sommes conscients que pour amorcer efficacement le développement de notre pays, nous avons besoin d’une ressource humaine de qualité. C’est ce que nous espérons que vous soyez », a ajouté Koladé Josué Azandegbey, directeur adjoint de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

