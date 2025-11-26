30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026

Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le budget de son département ministériel. Les crédits alloués au sous-secteur du sport au titre de l’année 2026 au Bénin, s’élèvent à 30,65 milliards de francs CFA.

A l’instar de ses collègues, Benoît Dato, ministre des sports a présenté le projet de budget de son département, mardi 25 novembre 2025, devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Le ministère des sports bénéficie au titre de l’année 2026, de 30,65 milliards de francs CFA de crédits, dont 7,803 milliards de dépenses ordinaires, et 22,847 milliards de dépenses en capital, soit 74,5% dédiés aux investissements structurants.

Le document de budget intègre le projet de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou qui entre dans sa phase opérationnelle. Le stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou bénéficie de travaux de rénovation relatifs entre autres, à la pelouse principale et annexe qui pourront être réceptionnées, l’achèvement de l’éclairage, les travaux de sécurité, la billetterie numérique, le génie civil et parvis extérieur en cours.

La réhabilitation du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, et des travaux au stade de Parakou, font parties des priorités pour 2026. A ces différents travaux s’ajoutent la construction de deux nouvelles infrastructures modernes.

La construction d’une piscine olympique au stade de l’Amitié

Le document soumis à la représentation nationale prévoit la construction d’une piscine olympique au stade de l’Amitié. Une infrastructure nécessaire au développement des sports aquatiques et capable d’accueillir des compétitions internationales.

L’autre nouveauté est relative à l’Arena à construire. Il s’agit d’une infrastructure multisports moderne dont la réalisation permettra de positionner le Bénin comme destination privilégiée pour les compétitions africaines.

Le projet de construction d’un pôle sportif au complexe UNAFRICA (en phase d’avant-projet) et la finalisation de l’académie de football féminin, n’ont pas été occultés.

Des actions fortes sont prévues au profit du sport scolaire ainsi que des différentes sélections pour le rayonnement du sport béninois.

F. A. A.

26 novembre 2025 par ,