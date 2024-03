3 présumés terroristes tués dans une attaque à Kandi

Trois (03) individus armés non identifiés ont été neutralisés lors d’une attaque du commissariat d’Angaradébou, commune de Kandi dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mars 2024.

Une attaque des individus armés non identifiés a fait des dégâts matériels au commissariat d’Angaradébou. L’attaque a été enregistrée ce jeudi 21 mars aux environs de 2 heures du matin. Ils ont incendié les bâtiments de ce commissariat. Des motos arraisonnées et véhicules ont été aussi brulés. La riposte des éléments de la police et des Forces armées béninoises a permis de repousser les assaillants. Un élément de la police républicaine aurait été blessé. L’armée béninoise aurait réussi a neutralisé au moins 3 présumés terroristes.

A.A.A

21 mars 2024 par