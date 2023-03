3 policiers et un militaire déposés en prison

3 policiers et un militaire béninois ont été déposés en prison pour abus de fonction et extorsion de fonds ce vendredi 10 mars 2023 après présentation au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Trois policiers et un lieutenant placés sous mandat de dépôt. Selon Peace FM, parmi les trois policiers, il y a le commissaire adjoint d’Abomey-Calavi. Les deux autres agents policiers sont de la même unité. Ils sont poursuivis pour ‘’abus de fonction et extorsion de fonds’’. Les accusés, précise la même source, nient les faits et plaident pour la faute professionnelle. Le procès est fixé our le 27 mars 2023.

Akpédjé Ayosso

10 mars 2023 par ,