3 policiers dont 1ex commissaire condamnés

Fortunes diverses pour trois (03) officiers de police dont l’ex commissaire de Tokpégblé dans le dossier du meurtre d’un jeune homme en 2014.

Le commissaire principal de police Hounyo Cyprien, commissaire de Tokpégblé lors du meurtre du jeune Axel Mitchodjèhoun en décembre 2014, a été condamné à 36 mois de prison dont 12 fermes. La décision a été rendue par le Tribunal de Porto-Novo dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023. L’officier de police est condamné pour "abus de fonction et non assistance à personne en danger".

Le brigadier major Sahalou, inspecteur de police au moment des faits, a écopé de 5 ans de prison ferme.

Le policier stagiaire Hounkpatin a été condamné à 10 ans de prison ferme.

Les faits se sont déroulés au petit matin du 24 au 25 décembre 2014 lorsqu’une patrouille du commissariat de Tokpégblé (Akpakpa) à Cotonou s’est lancée à la recherche de braqueurs.

Le jeune Axel Mitchodjèhoun a terminé le réveillon de Noël à la plage et croisé le véhicule de police. Pris de peur, il s’est caché. Selon le témoignage des parents, les policiers ont poursuivi le jeune homme et ont tiré. Le bilan a fait un mort et un blessé.

Le jeune Axel est le fils du colonel Mitchodjèhoun. Il était élève en classe de 1ère au collège "Jardin des élus " lorsqu’il a été froidement abattu.

Le policier stagiaire Hounkpatin qui avait tiré sur la victime a été déposé en prison et les deux autres officiers avaient été placés sous contrôle judiciaire.

