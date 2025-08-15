3 personnes condamnées pour trafic de drogue

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu, jeudi 14 août 2025, son verdict dans une affaire de trafic international de drogue.

L’affaire a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans un réseau criminel. Parmi elles, Fifame Arlette Kouchanou, soupçonnée au départ d’être complice.

Elle a été en réalité piégée par les trafiquants pour transporter un colis dont elle ignorait le contenu illicite. Selon Peace FM, la Cour a rendu son verdict le jeudi dernier en condamnant 3 personnes pour trafic international de drogue à haut risque et blanchiment de capitaux.

Le cerveau principal de l’affaire, Christel Azon écope de 14 ans d’emprisonnement ferme et 100 millions FCFA d’amende. Raphaël Yani est condamné a 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions FCFA d’amende. Quant à Toïhizoun Obaorin, il écope de 12 mois d’emprisonnement ferme et 5 millions FCFA d’amende.

La Cour a ordonné la confiscation de tous les biens des condamnés au profit de l’État. Elle a reconnu Arlette Kouchanou comme victime et a reçu sa constitution de partie civile. Christel Azon doit verser 153 493 900 FCFA, à la victime pour le préjudice subi.

