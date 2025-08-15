vendredi, 15 août 2025 -

3 personnes condamnées pour trafic de drogue

(Justice rendue à Arlette Kouchanou)




La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu, jeudi 14 août 2025, son verdict dans une affaire de trafic international de drogue.

L’affaire a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans un réseau criminel. Parmi elles, Fifame Arlette Kouchanou, soupçonnée au départ d’être complice.

Elle a été en réalité piégée par les trafiquants pour transporter un colis dont elle ignorait le contenu illicite. Selon Peace FM, la Cour a rendu son verdict le jeudi dernier en condamnant 3 personnes pour trafic international de drogue à haut risque et blanchiment de capitaux.

Le cerveau principal de l’affaire, Christel Azon écope de 14 ans d’emprisonnement ferme et 100 millions FCFA d’amende. Raphaël Yani est condamné a 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions FCFA d’amende. Quant à Toïhizoun Obaorin, il écope de 12 mois d’emprisonnement ferme et 5 millions FCFA d’amende.

La Cour a ordonné la confiscation de tous les biens des condamnés au profit de l’État. Elle a reconnu Arlette Kouchanou comme victime et a reçu sa constitution de partie civile. Christel Azon doit verser 153 493 900 FCFA, à la victime pour le préjudice subi.

Zoom sur le marché de gros d’Akassato


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Érigé sur une superficie de 168 hectares, à Zopah à Abomey-Calavi, le (…)
Lire la suite

Des travaux de forages en cours sur le champ pétrolifère Sèmè


15 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Après plus d’un quart de siècle d’inactivité, le champ pétrolifère (…)
Lire la suite

Le Bénin envisage le recensement des candidats au retour volontaire


15 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires étrangères (…)
Lire la suite

Un ouvrier interpellé pour vol sur le chantier de la nouvelle Cité de Ouèdo


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les éléments de la Police républicaine ont procédé, mardi 12 août 2025, (…)
Lire la suite

Inauguration d’une unité de transformation de mangues à Natitingou


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un complexe moderne dédié à la transformation des mangues en produits à (…)
Lire la suite

Ecobank offre des tables-bancs et des casques aux élèves et aux Zémidjans


14 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Ecobank Bénin a procédé, vendredi 8 août 2025, à la remise de (…)
Lire la suite

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois


14 août 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de (…)
Lire la suite

Les candidats invités à consulter leur centre et date de composition


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Les candidats aux examens nationaux de Licence, session 2025, peuvent (…)
Lire la suite

Un plombier arrêté pour avoir opéré un patient


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le commissariat de Godomey (Abomey-Calavi) a procédé, samedi 9 août (…)
Lire la suite

L’installation de Sidi Ould Tah prévue le 1er septembre


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Mauritanien Sidi Ould Tah prendra officiellement ses fonctions de (…)
Lire la suite

Grave accident de circulation à Tamarou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un accident de la route s’est produit, ce mercredi 13 août 2025, à (…)
Lire la suite

Démolition du plus grand kiosque de presse à Cotonou


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le kiosque à journaux, situé non loin de la morgue du CNHU de Cotonou, (…)
Lire la suite

Le procès du SG de la FBB renvoyé au 14 octobre


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe (FBB), a (…)
Lire la suite

AFG Assurances offre l’assurance voyage la plus abordable du marché


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Depuis le 1er juillet 2025, AFG Assurances Bénin rend l’assurance (…)
Lire la suite

Alerte à la vigilance à Malanville et Karimama


12 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les communes de Malanville et Karimama sont sous alerte jaune depuis (…)
Lire la suite

Le CNIN interpelle 2 créateurs de contenus


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a interpellé deux (…)
Lire la suite

La libération des espaces publics relancée à Cotonou


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une opération de déguerpissement des espaces publics a démarré ce lundi (…)
Lire la suite

La présidentielle fixée au dimanche 12 avril et 10 mai 2026


11 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a rendu public, (…)
Lire la suite




