Quatre personnes arrêtées pour vol de câbles en cuivre

Quatre personnes, dont trois ouvriers et un récupérateur de ferrailles, ont été interpellées dimanche 17 août 2025 dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour leur implication présumée dans un vol de câbles électriques en cuivre.

Les agents de sécurité de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont constaté, à l’aube du dimanche 17 août 2025, la section d’un câble électrique d’une usine de la zone.

La ronde de surveillance a fini en course-poursuite à l’issue de laquelle les agents de police du commissariat de Police de la zone ont intercepté un individu. Le suspect tentait d’escalader une clôture pour s’enfuir.

Interrogé sur place, l’ouvrier mis en cause a rapidement décrit son mode opératoire. Il a aussi désigné trois autres individus comme étant ses complices.

Sur ses indications, les forces de l’ordre ont mené des interventions à Sékou et Adjagbo.

Deux autres ouvriers et un ferrailleur ont été arrêtés dans la foulée. Une perquisition à leurs domiciles n’a pas permis de retrouver les câbles dérobés.

Les enquêtes se poursuivent, selon la Police.

18 août 2025