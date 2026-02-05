3 nouveaux magistrats installés à la CRIET

3 nouveaux magistrats ont officiellement pris leurs fonctions, jeudi 5 février 2026, au sein de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Nommés en Conseil des ministres le 21 janvier 2026 à la Chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), trois (3) magistrats ont été installés ce jeudi 5 février 2026.

Antoine Yèhouénou a été installé en tant que président de la Chambre de jugement. Il est épaulé par Rodrique Serge Hounmanakan, nommé à la Commission de l’instruction, et Mawouéna Fidèl Tohouenou, qui rejoint la Chambre de jugement comme assesseur.

Lors de la cérémonie, le président de la Cour et le procureur spécial ont exigé des nouveaux promus une « intégrité absolue » et une « rigueur sans faille ». Ils ont insisté sur le devoir d’impartialité face à des dossiers sensibles touchant à la sécurité nationale et aux finances publiques.

Signe de l’urgence de leur mission, les trois magistrats n’ont pas perdu de temps. Immédiatement après leur installation, ils ont siégé pour leur première audience dès l’après-midi même.

M. M.

5 février 2026 par ,