3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété

Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, commune de Ouidah, dans un délai de 30 mois.

Le gouvernement a autorisé, en Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour un ambitieux projet hôtelier à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

Il s’agit de la construction de trois hôtels répartis sur plus de 37 hectares en bordure de l’océan Atlantique. « La réalisation desdits hôtels s’inscrit dans la stratégie de développement touristique du Bénin », indique le compte-rendu du Conseil.

« La contractualisation avec le cabinet identifié pour la mission de maîtrise d’œuvre complète a été actée ».

Le projet comprend :

un hôtel 5 étoiles de la chaîne Banyan Tree, sur 12,5 hectares. Il offrira 30 bungalows privés, des installations sportives, des SPA, plusieurs restaurants haut de gamme, des piscines et autres équipements de luxe ;

un hôtel 4 étoiles Angsana, construit sur 13,5 hectares. Il comptera 120 chambres, des espaces de loisirs, des restaurants, des salles de réunions, des galeries d’art et des piscines.

un hôtel 3 étoiles, également de 120 chambres, sur 11 hectares. Il proposera des terrains de padel et de tennis, des restaurants, un SPA, des galeries, des salles de réunions, et d’autres commodités.

« Le développement du tourisme fait partie des axes prioritaires du Programme d’Action du Gouvernement », rappelle le Conseil.

M. M.

