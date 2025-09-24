mercredi, 24 septembre 2025 -

613 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Tourisme au Bénin

3 nouveaux hôtels de luxe à Avlékété




Trois hôtels de standing international verront le jour à Avlékété, commune de Ouidah, dans un délai de 30 mois.

Le gouvernement a autorisé, en Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025, la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour un ambitieux projet hôtelier à Avlékété, dans la commune de Ouidah.

Il s’agit de la construction de trois hôtels répartis sur plus de 37 hectares en bordure de l’océan Atlantique. « La réalisation desdits hôtels s’inscrit dans la stratégie de développement touristique du Bénin », indique le compte-rendu du Conseil.

« La contractualisation avec le cabinet identifié pour la mission de maîtrise d’œuvre complète a été actée ».

Le projet comprend :

un hôtel 5 étoiles de la chaîne Banyan Tree, sur 12,5 hectares. Il offrira 30 bungalows privés, des installations sportives, des SPA, plusieurs restaurants haut de gamme, des piscines et autres équipements de luxe ;

un hôtel 4 étoiles Angsana, construit sur 13,5 hectares. Il comptera 120 chambres, des espaces de loisirs, des restaurants, des salles de réunions, des galeries d’art et des piscines.

un hôtel 3 étoiles, également de 120 chambres, sur 11 hectares. Il proposera des terrains de padel et de tennis, des restaurants, un SPA, des galeries, des salles de réunions, et d’autres commodités.

« Le développement du tourisme fait partie des axes prioritaires du Programme d’Action du Gouvernement », rappelle le Conseil.
M. M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 septembre 2025 par Marc Mensah




3 établissements au Bénin autorisés à ouvrir les services de PI-SPI


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Trente et un (31) structures dont trois (03) au Bénin sont autorisées à (…)
Lire la suite

Des centaines de millions FCFA au profit de milliers de bénéficiaires


22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Fonds National de la Microfinance (FNM) intensifie ses efforts de (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah chez le président ivoirien


20 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi (…)
Lire la suite

Les timbres fiscaux et la formalité d’enregistrement des actes (…)


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le paiement et l’apposition des timbres fiscaux ainsi que la formalité (…)
Lire la suite

Visa et Onafriq lancent Visa Pay en RDC


18 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Onafriq et Visa s’associent pour lancer Visa Pay, ouvrant ainsi la voie (…)
Lire la suite

Les acteurs de la microfinance d’Afrique à Cotonou dès lundi


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Semaine nationale de la microfinance (SéNaMif) démarre, lundi 22 (…)
Lire la suite

Le GIABA intensifie ses efforts dans la région ouest-africaine


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
En 2024, le Groupe Inter-gouvernemental d’Action contre le Blanchiment (…)
Lire la suite

La CCI Bénin et CADRECO lancent la 1ère édition du Prix Gazelle


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), en (…)
Lire la suite

ARISE mobilise 700 millions de dollars


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Groupe ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), acteur (…)
Lire la suite

Les acteurs du commerce transfrontalier sensibilisés sur le certificat (…)


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

UBA s’engage à hauteur de 20,5 milliards KES dans le programme de (…)


12 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur Général du Groupe/Directeur Général Exécutif de United (…)
Lire la suite

Société des Bitumes du Bénin SA obtient son agrément


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le gouvernement a donné son accord à la Société des Bitumes du Bénin SA (…)
Lire la suite

Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des (…)
Lire la suite

Près de 3 800 milliards FCFA pour les finances publiques


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale, ce mercredi 10 (…)
Lire la suite

4 nouvelles sociétés obtiennent leur agrément au Code des investissements


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement béninois a donné l’agréement, mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les (…)
Lire la suite

Les entreprises néerlandaises en mission commerciale au Bénin


8 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs entreprises néerlandaises intervenant dans les secteurs de (…)
Lire la suite

Le Bénin exporte pour 11,4 milliards FCFA vers ses voisins


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a exporté pour 11,4 milliards de FCFA de biens vers les pays (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires