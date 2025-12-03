mercredi, 3 décembre 2025 -

Palais de la Marina

3 nominations en Conseil des ministres




En Conseil des ministres, ce mercredi 3 décembre 2025, des nominations ont été prononcées à la Présidence de la République ; au ministère de l’Economie et des Finances ; et au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

A la Présidence de la République

Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APiEX) : Monsieur Eric AKOUTEY

Au ministère de l’Economie et des Finances

Inspecteur général des Régies financières : Monsieur Kokou Angelo AGOGNINOU

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Conseiller technique à la Sécurité : Contrôleur général de Police Enock Marcel Omonlola LAOUROU.

3 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




