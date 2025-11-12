3 nominations en Conseil des ministres

En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) nominations ont été prononcées au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable ; et au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines.

Les nominations ci-après ont été prononcées :

● Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable

Inspecteur général du ministère

Monsieur Euloge ADDA

Conseiller technique au Développement durable

Monsieur Constant HOUNDENOU

●Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines

Directeur général de la Société béninoise des Infrastructures de l’Eau (SoBIE) S.A.

Monsieur Sylvain ADOKPO MIGAN.

12 novembre 2025 par ,