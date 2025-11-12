3 nominations en Conseil des ministres

721 visites en ce moment
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) nominations ont été prononcées au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable ; et au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines.
Les nominations ci-après ont été prononcées :
● Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable
Inspecteur général du ministère
Monsieur Euloge ADDA
Conseiller technique au Développement durable
Monsieur Constant HOUNDENOU
●Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
Directeur général de la Société béninoise des Infrastructures de l’Eau (SoBIE) S.A.
Monsieur Sylvain ADOKPO MIGAN.