mercredi, 12 novembre 2025 -

Palais de la Marina

3 nominations en Conseil des ministres




En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) nominations ont été prononcées au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable ; et au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines.

Les nominations ci-après ont été prononcées :
Au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable

Inspecteur général du ministère
Monsieur Euloge ADDA

Conseiller technique au Développement durable
Monsieur Constant HOUNDENOU

Au ministère de l’Energie, de l’Eau et des Mines
Directeur général de la Société béninoise des Infrastructures de l’Eau (SoBIE) S.A.
Monsieur Sylvain ADOKPO MIGAN.

12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




