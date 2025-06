3 nominations dans 2 Ministères ce 11 juin

Trois nominations ont été prononcées au Ministère de la Santé et au Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi en Conseil des ministres ce mercredi 11 juin 2025.

Au ministère de la Santé

Directeur général du Centre hospitalier universitaire de Zone Abomey-Calavi/Sô-Ava : Monsieur Lambert LOKO TONOUDJI

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Directeur adjoint de cabinet : Monsieur Sotima Michel YOTTO

Secrétaire général adjoint du ministère : Madame Opportune Hermione Oungbéto NATABOU

11 juin 2025 par ,