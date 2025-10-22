3 nominations au ministère du Travail et de la Fonction publique

1202 visites en ce moment
Sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, trois (03) nominations ont été prononcées ce mercredi 22 octobre 2025 en Conseil des ministres.
Liste des nominations prononcées
Conseiller Technique à la Prévoyance sociale
Monsieur Yémalin Rémi GLODJINON
Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique de l’Ouémé
Monsieur Valéry James AMOUSSOU
Directrice départementale du Travail et de la Fonction publique de la Donga
Madame Espérance G. TCHENAH MAMAM.