3 nominations au ministère du Travail et de la Fonction publique

Sur proposition du ministre du Travail et de la Fonction publique, trois (03) nominations ont été prononcées ce mercredi 22 octobre 2025 en Conseil des ministres.

Liste des nominations prononcées

Conseiller Technique à la Prévoyance sociale

Monsieur Yémalin Rémi GLODJINON

Directeur départemental du Travail et de la Fonction publique de l’Ouémé

Monsieur Valéry James AMOUSSOU

Directrice départementale du Travail et de la Fonction publique de la Donga

Madame Espérance G. TCHENAH MAMAM.

